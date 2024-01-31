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Ростех

Ростех завершил испытания нового комплекса метеоразведки для военных

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил испытания комплекса «Сюжет-МФ» для приема данных от гидрометеорологических спутников для Вооруженных сил РФ. Новая аппаратура позволит получать спутниковые снимки во всех современных форматах передачи метеоданных в высоком качестве. Первые комплексы заказчик получит в 2024 году.

«Сюжет-МФ» способен в оперативном режиме принимать, обрабатывать и анализировать гидрометеорологическую и геофизическую информацию, поступающую от космических аппаратов гидрометеорологического назначения. Комплекс позволяет рассчитать температуру поверхности суши и моря, высоту верхней границы облаков, тип и интенсивность осадков, влагосодержание почвы. Оборудование отображает полученные в результате вычислений данные в виде таблиц или накладывает на электронные карты.

По сравнению с предыдущим поколением аналогичной аппаратуры «Сюжет-МФ» принимает спутниковые снимки более высокого качества. Оборудование может интегрироваться в автоматизированные системы управления специального назначения и применяться в составе геоинформационных систем.

Комплекс «Сюжет МФ» разработан входящим в «Росэлектронику» НИИ телевидения.

«Оборудование может использоваться как в штабе, так и в полевых условиях. Оно хорошо защищено от механических повреждений и воздействия факторов погоды. В ближайшее время институт начнет серийное производство новейших комплексов. По контракту до 2025 года мы поставим заказчику несколько десятков этих изделий. Их применение в войсках поднимет на качественно новый уровень армейскую метеоразведку», – сказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

Комплекс изготовляется в стационарном и мобильном вариантах. В мобильную версию входят вычислительные средства и переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
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