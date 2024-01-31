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Турция начнет производить спутники и построит авианосец

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Турция начнет производить собственные спутники, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью. Об этом сообщает ТАСС.

«Отправка в космос нашего первого астронавта стала нашим первым шагом для подготовки нового поколения. Надеюсь, мы и свою ракету увидим в космосе. Даст бог, мы в ближайшие годы приступим к производству своих космических кораблей», — сказал Эрдоган.

Президент сообщил о планах строительства второго турецкого авианосца (первый — десантный корабль Anadolu). «Когда мы пришли к власти [в 2002 году], доля Турции в собственной оборонной промышленности составляла всего 20 процентов. Сейчас мы достигли уровня обеспечения в 80 процентов и намерены выйти на все 100 процентов», — отметил Эрдоган.

В январе американская компания SpaceX в интересах компании Axiom Space запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с космическими туристами, среди который был первый турецкий астронавт Альпер Гезеравчи.

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Страны
США
Турция
Компании
SpaceX
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Falcon РН
Авианосец
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