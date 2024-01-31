Как Россия берет под контроль Арктику (The Guardian, Великобритания)

Guardian: Запад на десятилетие отстал от России в освоении Арктики

Западу потребуется по меньшей мере десятилетие, чтобы догнать Россию в освоении Арктики, сообщает The Guardian. Это неравенство обеспечивает Москве рычаги воздействия на важнейшие морские пути между Северной Америкой и Европой, а также представляет серьезную проблему для НАТО.

Контроль над Арктикой долгое время был честолюбивой мечтой советских и российских лидеров. И нетрудно понять почему: Арктика содержит огромные залежи неиспользованного ископаемого топлива, имеет огромное стратегическое значение в военном отношении и представляет собой формирующийся торговый маршрут между Азией и Западом, который может соперничать с Суэцким каналом. Но Россия — не единственная страна, имеющая виды на Арктику. Канада и Дания также заявили о своих претензиях, а НАТО со всех сторон оказывает военное давление. И все же Владимир Путин ближе всех предшественников подобрался к получению контроля над полярным регионом. Джош Туссен-Стросс (Josh Toussaint-Strauss) разбирается, как России удалось обойти Запад и укрепить притязания на Арктику.

Путин: Слава Военно-морскому флоту России! Ура!

Он подтвердил значимость военно-морской доктрины России, призванной сделать ее великой морской державой и любыми средствами защищать национальные интересы, главным из которых является Арктика.

Контроль богатых ресурсов Арктики и ее стратегическое значение давно является одной из амбиций советских и российских лидеров, и Путин здесь — не исключение. Он также стремится сделать Арктику столпом возвращения Россией статуса великой державы. И теперь эти амбиции становятся реальностью. Так как же Россия берет Арктику под контроль?

В 2007 году российские дайверы разместили национальный триколор на морском дне у Северного полюса, и Москва заявила права на территорию, оспариваемую Канадой и Данией. (В августе 2007 года российская полярная экспедиция под руководством Артура Чилингарова впервые в истории опустилась на дно Северного Ледовитого океана в районе географического полюса земли. Главной целью исследователей был сбор информации, которая подтвердила бы, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева являются продолжением континентального шельфа России. На дне закрепили флаг России, изготовленный из титанового сплава. – Прим. ИноСМИ.). В тот момент никто не воспринял данный шаг всерьез, но в феврале 2023 года комиссия ООН подтвердила данные, лежащие в основе большинства претензий России. Это одобрение хоть и не является последним словом в отношении прав на Арктику, но претензия предоставит России дополнительно 1,7 миллиона квадратных километров морского дна. По оценкам самой страны, здешние недра хранят более 17 миллиардов тонн нефти и 85 триллионов кубометров газа. И Москва — главный на них претендент.

В настоящее время она владеет примерно половиной полярной территории с береговой линией протяженностью 24 тысячи км. Территориальное доминирование позволило России в последние 10 лет значительно нарастить военные силы в регионе. Кремль утверждает, что защищает границы, а также крупные инфраструктурные проекты, ориентированные на добычу природных ресурсов, но вместе с тем Россия контролирует стратегически важный морской проход, что еще более усиливает ее контроль над Арктикой.

На кадрах — Земля Александра I, где находится один из крупнейших военных комплексов и модернизированная авиабаза. Это самый северный военный аванпост страны, расположенный в непосредственной близости от норвежского архипелага Шпицберген и датской Гренландии. Он обеспечивает ключевые военно-воздушные, морские и сухопутные возможности для защиты Кольского полуострова, где располагаются крупные хранилища ядерных боеголовок России и штаб ее Северного флота.

Но это лишь один из многих арктических военных опорных пунктов страны: с 2005 года здесь вновь открылись как минимум 50 военных баз советской эпохи, в том числе 13 авиабаз, 10 радиолокационных станций и 20 погранзастав. Также Москва модернизировала свой Северный флот и подлодки, способные нести ядерное оружие большой дальности. Идет разработка новых гиперзвуковых ракет, предназначенных для обхода американских датчиков и средств защиты. На сегодняшний день Россия имеет наибольший военный контингент в регионе и регулярно проводит тактические военные учения. Также она обладает крупнейшим в мире ледокольным флотом — более 40 кораблей, что значительно превышает потенциал стран НАТО.

Количество российских баз за Полярным кругом превосходит натовские в соотношении 3:1. Некоторые эксперты подчитали, что западным странам потребуется по меньше мере 10 лет, чтобы догнать потенциал российской армии в регионе. Для НАТО это неравенство представляет реальную проблему, поскольку дает России рычаги воздействия на важнейшие морские пути между Северной Америкой и Европой, а также усиливает контроль Москвы над стратегическим Северным морским путем.

Северный морской путь простирается с востока на запад от Берингова пролива до Карских ворот и имеет общую протяженность около 5600 км. Большинство стран использует его как международный проход, а Россия считает собственным внутренним водным путем. Кремль передал бюрократический контроль над маршрутом российскому ядерному агентству "Росатом" и ограничил движение по нему иностранных военных кораблей в отсутствие уведомления за 45 дней и специального разрешения от российского правительства.

За последние 40 лет уровень летнего морского льда сократился почти на 13%, и Арктика нагревается почти вчетверо быстрее, чем в среднем по миру. Ученые прогнозируют, что к 2040–2045 гг. она полностью освободится от летнего льда. По мере потери ледяного покрова этот трансполярный маршрут будет на протяжении года становиться все доступнее. Путин уже взял на себя обязательство более чем удвоить грузопоток по Северному морскому пути и объявил о более тесном сотрудничестве с Пекином в сфере его дальнейшего развития.

Все это подчеркивает амбиции Путина в плане контроля над Арктикой.

Путин: Развитие этого важнейшего транспортного коридора позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал… по укреплению статуса России как великой арктической державы.

Многие годы Арктика оставалась регионом относительного мира и сотрудничества между Россией и Западом. Обе стороны признавали необходимость защиты и изучения этой экологически и геологически драгоценной территории.

Однако российско-украинский конфликт пошатнул мирное сотрудничество. Финляндия стала членом НАТО, и за ней вот-вот последует Швеция. Членами военного альянса будут все арктические державы, кроме России, дав последней повод вовсю демонстрировать военную мощь во имя защиты границ и отстаивания претензий на эту богатую ресурсами землю.