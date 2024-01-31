Подтверждена совместимость отечественной "операционки" Astra Linux и платформы Tarantool

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - "Группа Астра" и компания VK Tech ("ВК Цифровые Технологии") завершили комплексное тестирование совместимости защищенной операционной системы (ОС) Astra Linux Special Edition 1.7 и промежуточного программного обеспечения для работы с системой управления базами данных Tarantool 2.11, сообщает пресс-служба "Группы Астра".

"Результаты проведённых проверок позволили экспертам убедиться, что программный стек, включающий ОС Astra Linux 1.7 и платформу Tarantool 2.11, можно использовать без ограничений, так как его компоненты работают корректно, и пользователям доступен весь их функционал", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

В пресс-релизе приводятся слова руководителя Tarantool Александра Виноградова, который отметил, что ОС Astra Linux и сервисы компании лежат в основе технологических продуктов промышленных предприятий, объектов критической информационной инфраструктуры, госучреждений и других организаций.

По информации пресс-службы, надёжность и работоспособность совместного решения подтверждена сертификатом, выданным в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready forAstra.

В сообщении отмечается, что технология in memory, лежащая в основе Tarantool, предполагает хранение и обработку данных прямо в оперативной памяти, что даёт ряд важных преимуществ. В их числе - потоковая обработка данных в онлайн-режиме, возможность масштабировать и ускорять инфосистемы без их пересборки и снижение совокупной стоимости владения инфраструктурой. Кроме того, можно создавать омниканальные витрины данных: выгружать информацию из разных источников, приводить её к единому виду и в реальном времени отображать в пользовательских приложениях.

Руководитель департамента развития технологического сотрудничества "Группы Астра" Дмитрий Тараканов отмечает, что "сейчас всем ИТ-вендорам важно объединить усилия, чтобы как можно скорее создать экосистему совместимых продуктов, которая сможет удовлетворить все технологические потребности современных организаций".