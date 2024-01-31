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ИноСМИ

Неизбежна ли война России и НАТО (Страна.ua, Украина)

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Первый совместный полет ударного беспилотника Охотник с Су-57
Первый совместный полет ударного беспилотника Охотник с Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

"Страна": на Западе раздувают антироссийскую истерию в интересах ВПК

Заявления о том, что в НАТО считают реальной угрозу нападения Москвы на Европу, вызывают глубокие сомнения в их искренности, пишет "Страна". Их основная цель – создать из России образ врага и убедить западное общество в необходимости тратить больше денег на армию и ВПК.

В последнее время на Западе все чаще звучат голоса о неизбежности нападения России на страны НАТО. СМИ публикуют карты, называют сроки, разыгрывают сценарии учений по отражению нападения. (Все это является спланированной операцией западной пропаганды по созданию из России образа врага. В реальности российская военная доктрина носит исключительно оборонительный характер. – Прим. ИноСМИ.).

При этом опускается один важный момент: что, по мнению тех, кто говорит о неизбежности такой войны, должно случиться с Украиной, чтобы Россия могла перебросить свою армию (почти вся боеспособная часть которой задействована сейчас на украинском фронте) на западное направление для нападения на НАТО?

Получается, что заявляющие о неизбежности нападения России на страны Альянса исходят, соответственно, из неизбежности полного разгрома Украины с выходом российской армии на западную границу либо, как вариант, из того, что Украина и Россия объединят усилия и вместе ударят по Европе. Правда, многие эксперты все же добавляют условие: если Украина проиграет, то Россия неизбежно нападет на Европу.

Но и в таком случае есть противоречие с реальнстью. Исходя из этого условия, логичным являются два варианта поведения Запада.

Первый – оказать максимально возможную поддержку оружием и деньгами Украине, чтобы не допустить ее поражения. Передать большое количество дальнобойных ракет, самолетов и прочего.

Второй – побудить Украину начать переговоры с Россией и добиться скорейшего окончания конфликта по линии фронта ("корейский сценарий"). Это не будет разгромом Украины: она сохранит свою государственность, выход к морю, а главное – свою армию как мощную боевую силу. Имея такого потенциального противника на фланге, Россия не сможет себе позволить атаковать Европу – все равно большую часть армии ей придется держать на линии разграничения с Украиной, причем независимо от того, вступит ли Киев в НАТО.

Однако Запад не делает сейчас ни того, ни другого. И это вызывает сомнения в том, что в НАТО действительно считают реальной угрозу нападения России на Европу.

Как недавно написал британский военный эксперт Ричард Кемп, если бы в НАТО всерьез полагали, что Москва атакует альянс, поддержка Киева была бы совсем иной. "Нет никаких признаков того, что президент США или лидеры Западной Европы действительно верят в это (угрозу со стороны России. – Прим. ред.). Если бы они верили, они давно сделали все возможное, чтобы сдержать Путина и снабдить Украину огромным количеством оружия", – написал аналитик.

Поэтому все разговоры о возможной войне России и НАТО повисают в воздухе и зачастую воспринимаются как попытки убедить западное общество в необходимости больше тратить денег на армию и военно-промышленный комплекс.

В то же время определенная логика в поведении Запада есть. И основана она действительно на угрозе войны с Россией – но совсем не о той, о которой пишут западные СМИ, с вторжением сухопутных войск в Польшу или Прибалтику, что действительно выглядит маловероятным с учетом соотношения военного потенциала России и НАТО в обычных вооружениях.

Если вынести за скобки гипотетические варианты вроде начала глобальной смуты в России или развала ЕС, США и НАТО (при которых одна из сторон посчитает, что противник в случае нападения не окажет серьезного сопротивления), то есть два сценария, при которых война Росси и альянса может начаться.

Во-первых, если Россия захочет резко повысить ставки и выдвинет ультиматум Западу с требованием прекратить помощь Украине. Например, в случае массированных поставок Западом дальнобойных ракет и ударов ими по российским городам. Либо вообще без какого-либо реального повода – просто с целью принудить США и ЕС к принятию неких условий Москвы.

Во-вторых, если страны НАТО решат вступить в конфликт на стороне Украины. Официально такую возможность власти стран Запада категорически отрицают, но на экспертном уровне время от времени обсуждают.

Ключевой момент: и в том, и в другом случае война, в силу уже упомянутой выше несопоставимости потенциалов России и НАТО в обычных вооружениях, рискует сразу перейти в ядерную стадию, что с большой долей вероятности приведет к взаимному уничтожению и России, и НАТО.

Исходя из этого на Западе конкурируют три концепции в отношении конфликта на Украине.

Первая исходит из того, что ядерные угрозы Москвы – это блеф, а потому Россию нужно сокрушить любым способом, нанести ей военное поражение, вызвать ее распад, а потому нужно максимально помочь Украине.

Вторая исходит из того, что первая концепция означает очень высокий риск ядерного столкновения, а потому конфликт нужно как можно скорее закончить, заключив мир или хотя бы перемирие по линии фронта.

А некоторые идут еще дальше и считают, что с Россией нужно основательно замириться и сделать ее союзником США и ЕС, потому что в нестабильном мире будущего природные ресурсы и ядерный арсенал России Западу могут сильно пригодиться.

Но фактически сейчас Запад реализует третью, "срединную" концепцию: конфликт не прекращать, Украине продолжать помогать, но осторожно — чтобы не провоцировать Россию на эскалацию и не втянуться в боевые действия самому. То есть пусть конфликт тлеет, а там дальше видно будет.

Возможно, потом концепция и поменяется на какую-либо из первых двух. Это может произойти, когда угодно: через месяц, год или пять лет.

Ну а до тех пор на Западе будут говорить об угрозе войны с Россией, таким образом пытаясь убедить общество в необходимости тратить больше денег на армию и ВПК.

Но даже такая "война на нервах" потенциально опасна, так как на любом этапе ситуация может накалиться так, что выйдет из-под контроля.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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