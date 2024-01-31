План производства ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов

План производства крылатых ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. План производства крылатых ракет морского базирования "Калибр" на 2024 год уже выполнен на 17%, сообщило Минобороны РФ по итогам проверки главой военного ведомства Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге.

"Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ "Новатор" поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%", - говорится в сообщении.

Гендиректор "Новатора" Фарид Абдрахманов доложил Шойгу, что, несмотря на значительное увеличение ГОЗ в 2023 году, план производства был выполнен в полном объеме. "Такой результат был достигнут за счёт расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации", - отметил он.

Шойгу также посетил Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), где проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой ПВО С-300В и "Бук", первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.

Гендиректор МЗИК Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках ГОЗ-2023 и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. "Работаем днем и ночью", - подчеркнул Клейн.