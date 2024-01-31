Войти
РИА Новости

План производства ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов

497
0
0
Запуск ракет "Калибр"
Запуск ракет "Калибр".
Источник изображения: © Минобороны РФ

План производства крылатых ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. План производства крылатых ракет морского базирования "Калибр" на 2024 год уже выполнен на 17%, сообщило Минобороны РФ по итогам проверки главой военного ведомства Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге.

"Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ "Новатор" поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%", - говорится в сообщении.

Гендиректор "Новатора" Фарид Абдрахманов доложил Шойгу, что, несмотря на значительное увеличение ГОЗ в 2023 году, план производства был выполнен в полном объеме. "Такой результат был достигнут за счёт расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации", - отметил он.

Шойгу также посетил Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), где проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой ПВО С-300В и "Бук", первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.

Гендиректор МЗИК Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках ГОЗ-2023 и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. "Работаем днем и ночью", - подчеркнул Клейн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
Компании
МЗиК
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
03.07.2015
Корабли-трансформеры и смертельный «Криптон»: новинки Военно-морского салона в Санкт-Петербурге
24.12.2014
Год армейских свершений
24.12.2014
Год преображения армии
22.12.2014
Шойгу: оснащенность Российской армии современным оружием и техникой за год выросла на 7%
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 16:40
  • 58887
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ
  • 31.01 05:10
  • 38
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 30.01 18:20
  • 6
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 30.01 16:09
  • 0
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 30.01 15:48
  • 2
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 30.01 15:35
  • 0
Польский генерал Гоцул: Готовим войска к войне, а не к пикникам
  • 30.01 03:01
  • 1
Сравнение оружия: преимущества реальные и мнимые
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля