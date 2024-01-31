На Украине тестируется «новый» наземный беспилотник «Железный» с пулемётной турелью

Источник изображения: topwar.ru

Военный конфликт на Украине показал огромное значение при выполнении различных разведывательных и боевых задач беспилотных летательных аппаратов. Преимущество в их количественном и модельном наличии порою становится решающим как на поле боя, так и для действий в глубоком тылу.

Украинские военные неоднократно задействовали для атак по кораблям Черноморского флота и единовременно для подрыва Крымского моста различные морские беспилотники. Осенью позапрошлого года президент Зеленский лично опубликовал в своем телеграм-канале кадры изготовления полупогружного безэкипажного дрона ударного типа, объявив о создании на Украине «первого в мире флота» беспилотников подобного типа. Правда, как это часто случается с киевской пропагандой, дальше громких обещаний дело не пошло.

Еще в прошлом году украинские военные начали жаловаться западным журналистам на значительное, в пять-семь раз, превосходство ВС РФ в количестве и типах применяемых на передовой БПЛА. И вновь в Киеве подняли тему срочного наращивания количества производства собственных беспилотных летательных аппаратов, в том числе дабы компенсировать усугубляющийся по причине сокращения поставок недостаток снарядов натовского калибра.

Так и не добившись массового серийного производства в стране БПЛА, тем более дорогих и сложных в изготовлении морских дронов, киевские пропагандисты переключились на тему наземных роботизированных технических устройств, используемых в военных целях. С подачи Киева в немецкой прессе с восторгом начали рассказывать о «большим количестве» различных беспилотников у ВСУ, предназначенных для и разминирования, дронов-камикадзе с боезарядами, которые дистанционно направляются к российским позициям с целью подрыва. Отдельно демонстрируются «боевые роботы» с установленным на ходовую часть стрелковым оружием.

В большом количестве на фронте они пока не замечены, это, скорее, экспериментальные образцы штучной разработки. Известно, что наземный беспилотник «Броненосец» (Ironclad) на колесной платформе с установленным на нее пулеметом М2 калибра 12,7 мм производства США был испытан на Артемовском направлении. Довольно тяжелый дрон способен, как утверждается, разгоняться до 20 километров в час и преодолевать расстояние до 130 километров. Также ВСУ с осени 2023 года используют четырехколесные легкие наземные дроны-камикадзе под названием Ratel S собственной разработки для подрыва танков.

Недавно в украинских сетях появилось сообщение о проведении тестовых испытаний нового наземного беспилотника «Железный» с пулемётной турелью калибра 12,7 мм и оптической станцией поиска цели. Внешне новый роботизированный комплекс мало чем отличается от «Броненосца», судя по всему, колесная платформа у обоих устройств одинаковая, заменен только пулемет. При этом якобы новый беспилотник значительно проигрывает в дальности автономного хода своему аналогу, которая, как заявляется, составляет до 24 километров при той же максимальной скорости 20 километров в час.

Похожие эксперименты с разработкой и экспериментальным выпуском различных наземных роботизированных комплексов военного назначения проводятся и в России. В частности, недавно в сети и российскими телеканалами были показаны возможности многоцелевой автономной гусеничной платформы «Братишка» на электрическом ходу.

Источник изображения: topwar.ru

Управляемый дистанционно беспилотник предназначен для доставки грузов, включая боеприпасы, транспортировки раненых, разминирования и минирования, штурмовых действий при установке ПК, ПТУР и т. д. Дрон был разработан энтузиастами из Казани и передан российским военным для испытаний в зону СВО.