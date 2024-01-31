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На 31-й базе тактической авиации ВВС Польши (Познань-Кшесины) начался второй этап практического обучения пилотов истребителей F-16, сообщает польский журнал военной тематики Polska Zbrojna. В обучении принимают участие в том числе три выпускника авиационной военной академии, которые прошли годовые курсы в США, где тренировались на учебных самолетах Northrop T-38 Talon.

Будущие пилоты F-16 делятся на две группы. Одни прошли предварительное обучение в США, другие в Польше на учебных самолетах М-346, рассказал изданию один из инструкторов. На данном этапе стоит задача выровнять уровень пилотажных навыков с учетом того, что американские учебные самолеты относятся к более старшему поколению. На них нет возможности выполнять некоторые маневры, которые доступны на более современных М-346.

Базовое обучение начинается с лекций, на которых будущие пилоты изучают системы самолета и основы тактики. Затем тренировки будут проходить на тренажерах и симуляторах на 32-й базе тактической авиации в Ласке, так как в Кшесинах в этом году будет произведена замена тренажеров. В течение всего базового курса кандидаты в пилоты выполнят на тренажерах 56 полетов, общее время которых составит 90 часов. После этого курсанты приступят к выполнению летных заданий.

Программа тренировок в воздухе поэтапная с постепенным усложнением задач, рассказал журналистам командир авиационной группы действий авиабазы в Кшесинах подполковник ВВС Польши Лукаш Гродзинский. Вначале курсанты выполнят семь полетов с инструктором и один экзаменационный. Затем пройдет обучение маневренным боям в воздухе «один на один». После «против двух», отработка перехвата самолетов противника «два на два» и «четыре на два». Завершающим этапом станет моделирование боя в группе, то есть четыре самолета на четыре, рассказал о программе тренировок подполковник.

После отработки воздушного боя, начнется этап обучения поражению целей на земле как бомбовыми ударами, так и с использованием высокоточных ракет «воздух-поверхность». Это так называемая миссия CAS (Close Air Support), то есть комплексная поддержки с воздуха войск на Земле.

Далее все те же действия, включая дозаправку в воздухе, будут отрабатываться в ночное время. В конце этой части обучения пилоты должны использовать во время одной миссии приобретенные навыки, то есть действия воздух–земля, воздушные бои, перехваты и бомбардировки. Вся тренировка длится около года, ее продолжительность зависит от многих факторов, включая погодные.

Пилот, который завершает базовую подготовку, имеет статус ведомого, то есть Basic Mission Capable, и может выполнять базовые миссии на F-16 самостоятельно, без присмотра инструктора

– сообщил подполковник Гродзинский.

Но и на этом обучение не заканчивается. Заключительным этапом программы станет подготовка к уровню Combat mission Ready — готовности к выполнению полноценных боевых миссий. Достижение этого дает пилоту разрешение на выполнение самостоятельного боевого дежурства. Причем на любом из этапов курсант может добровольно выйти из программы, либо быть исключенным специальной комиссией, в составе которой есть даже психолог.

Гродзинский признает, что программа обучения очень сложная. Далеко не все курсанты дойдут до последнего этапа по многим причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых навыков и невозможности справиться с возрастающими на каждом шаге нагрузками.

Это к вопросу о том, что украинские пилоты, которых киевские власти намерены усадить за штурвалы F-16 как только самолеты поступят в распоряжение ВС ВСУ, должны пройти обучение их пилотированию в «ускоренном виде». Очевидно, ускоренными будут и их воздушные миссии при вступлении в бой с российскими истребителями или попадания в зону действия ПВО ВС РФ.