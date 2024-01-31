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Украина потеряла большинство танков Leopard 2

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Уничтоженный Leopard 2А6 ВСУ
Уничтоженный Leopard 2А6 ВСУ.
Источник изображения: ТГ-канал "Путь к Победе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев потеряли большинство немецких танков Leopard 2, которые получили в прошлом году. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным журнала, большинство танков были выведены из строя в ходе боев с Вооруженными силами России. «Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать», — раскрывают подробности журналисты.

Украинские военные в первую очередь столкнулись с трудностями в ремонте и обслуживании западной техники. Также немецкие танки оказались непригодными к использованию во время суровой зимней погоды.

О проблемах ВСУ с немецкими танками писал американский журнал Foreign Affairs. По словам журналиста Стивена Биддла, из менее чем 100 Leopard 2, поступивших на вооружение украинской армии, как минимум 26 были подбиты, а другие «не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием».

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Минoбороны РФ
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