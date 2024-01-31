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РИА Новости

План по управляемым ракетам для ЗРК увеличили более чем вдвое

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Командная машина зенитно-ракетного комплекса
Командная машина зенитно-ракетного комплекса.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Шойгу: план по управляемым ракетам для ЗРК увеличили более чем вдвое

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. План по управляемым ракетам для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем вдвое, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. По окончании работы на предприятиях он подвел итоги в ходе совещания с участием их руководителей, а также представителей органов военного управления.

"Коллеги мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО - там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", - сказал Шойгу.

Он отметил, что проводимая модернизация должна дать "существенную прибавку" к поставкам в армию. "Но есть ряд ключевых вопросов, которые нам предстоит решать. И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам", - добавил министр.

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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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