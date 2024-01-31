Боррель назвал ошибочными идеи возможного перемирия на Украине

По мнению главы внешнеполитической службы ЕС, украинский конфликт "укрепил трансатлантическое единство"

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель счел ошибочными звучащие идеи о примирения сторон конфликта на Украине. Свою точку зрения дипломат изложил в колонке для французского журнала L'Obs.

"Мы снова слышим, что Украина не может победить и что поддержка Запада не будет продолжительной. Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины", - отметил Боррель.

По его словам, едва ли кто-то "может всерьез поверить", что Россия "ищет компромисс" в сложившейся ситуации. "Вместо того чтобы добиваться примирения, мы должны помнить уроки, которые мы извлекли с 2022 года, чтобы избежать повторения ошибок и удвоить наши усилия в тех областях, где мы добились успеха", - добавил глава европейской дипломатии.

По утверждению дипломата, конфликт на Украине "укрепил трансатлантическое единство". Всего ЕС, отметил Боррель, оказал Украине поддержку на сумму примерно в €30 млрд и обучил почти 40 тыс. украинских военных на территории объединения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вести разговор об условиях завершения конфликта на Украине нужно именно с Западом, который, однако, в этом не заинтересован. Лавров также обратил внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что не видит "близкой перспективы" переговоров даже по долгосрочному перемирию на Украине.