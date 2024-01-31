Войти
ТАСС

В дивизии им. Дзержинского стартовал курс подготовки операторов БПЛА

471
0
0
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Специалисты со всех округов войск национальной гвардии прибыли для прохождения обучения, сообщили в пресс-службе Росгвардии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Росгвардия запустила курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов на базе дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В центре подготовки личного состава отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ начались занятия на вновь введенном курсе подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и технических средств противодействия робототехническим комплексам. Открытию направления подготовки предшествовала совместная работа с главным управлением подготовки войск Росгвардии по разработке программ обучения и созданию учебно-материальной базы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для прохождения профессионального обучения в дивизию прибыли специалисты со всех округов войск национальной гвардии. "Программа обучения специального курса включает в себя теоретическую часть, обучение на симуляторах, обслуживание беспилотников. Кроме того, операторы отрабатывают навыки на практике. Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, участников СВО. Особое внимание уделяется приобретению навыков пилотирования на малых высотах, умению запоминать элементы местности с экрана, точно передавать координаты места нахождения на командный пункт", - заключили в Росгвардии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.03.2023
СБУ нашла крайнего в гибели легендарного самолета
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
29.03.2022
На ТОФ состоялась научная конференция по развитию морской робототехники и БЛА корабельного базирования
12.01.2022
Добрым словом и пистолетом
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
05.08.2019
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
16.05.2016
Пять трендов, которые делают изменения в украинской армии необратимыми (Delfi.lt, Литва)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 16:40
  • 58887
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ
  • 31.01 05:10
  • 38
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 30.01 18:20
  • 6
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 30.01 16:09
  • 0
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 30.01 15:48
  • 2
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 30.01 15:35
  • 0
Польский генерал Гоцул: Готовим войска к войне, а не к пикникам
  • 30.01 03:01
  • 1
Сравнение оружия: преимущества реальные и мнимые
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля