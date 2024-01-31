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Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 30 января. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска ЦВО 30 января проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Екатеринбурге.

Как сообщило Минобороны в своем телеграм-канале, на предприятии концерна "Алмаз-Антей" Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Генеральный директор ОКБ "Новатор" Фарид Абдрахманов доложил министру обороны РФ, что несмотря на значительное увеличение государственного оборонного заказа в 2023 году, план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объеме. Такой результат был достигнут за счет расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации.

Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ "Новатор" поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ 2024 года уже на 17 проц.

На Машиностроительном заводе имени М.И.Калинина глава военного ведомства проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук", первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.

Генеральный директор ПАО "МЗИК" Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. Руководитель предприятия отметил, что "работаем днем и ночью".

По окончании работы на предприятиях министр обороны РФ подвел итоги в ходе совещания с участием их руководителей, а также представителей органов военного управления.

"Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, – там увеличение у нас более чем в 2 раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", – сказал министр обороны РФ в ходе совещания.

Также Сергей Шойгу отметил, что "в дополнение к этому занимаемся вместе с вами модернизацией и это должно дать существенную прибавку к тому, что у нас есть на сегодняшний день. Но есть ряд ключевых вопросов, которые нам предстоит решать. И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам".

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
С-300
С-300В
Компании
Алмаз-Антей
МЗиК
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