Обезопасить Европу? США хотят вернуть ядерное оружие в Великобританию

В США заговорили о возвращении американского ядерного оружия в Великобританию. Но этот шаг лишь усугубит международную ситуацию. И уж точно не добавит безопасности Европе.

Оттиск клише "Россия – агрессор" стал стираться. И прежнего действия он уже не производит. Значит, надо его освежить – добавить страстей и дать себе волю стать еще более грозными. Видимо, так решили в США и начали вновь нагнетать истерию, мол, закончив СВО, Москва на достигнутом не остановится и пойдет дальше на Запад. А значит – защитники демократии должны встретить "агрессора" во всеоружии. Так, на днях в Telegraph появилась информация, что Вашингтон хочет вернуть несколько ядерных ракет в Великобританию, которые размещались там до 2008 года, потому что "угроза со стороны России возрастает".

Естественно, возможные планы Шатов не прошли мимо российских СМИ. РИА Новости отправило соответствующий запрос в Пентагон. Однако однозначного ответа агентство не получило.

"Политикой Соединенных Штатов является не подтверждать и не опровергать присутствие или отсутствие ядерных вооружений в любой общей или конкретной локации", – ответили в Пентагоне.

США сейчас вообще не считают себя обязанными ставить в известность кого бы то ни было о своих планах. Современная система международных отношений нещадно обнуляет все ранее достигнутые договоренности, отметила в интервью радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала "Евразия" Наталья Макеева.

"На данный момент в мировом правовом поле многие, по большому счету, руководствуется правом силы. То есть ни тем, что можно с точки зрения соглашений, договоров и т.д., а с точки зрения дворовой логики, детской, мол, хотим и можем. <...> Мы видим, что США вообще творят, что хотят. США вполне могли это сделать (начать размещение ядерное оружие в Великобритании, – ред.). И судя по тому, что они не подтверждают и не опровергают это, не исключено, что в Великобритании уже размещены ракеты", – предположила политолог.

По мнению эксперта, всем ясно, между кем и кем сейчас идет ключевое противостояние. И американские политики своими действиями осознанно нагнетают обстановку. А это чревато опасной ситуацией. Ведь в доктрине безопасности России говорится о неминуемом ответе на ядерные пуски со стороны врага. Так что возвращение американского ядерного оружия на Туманный Альбион лишь усугубит международную ситуацию. И уж точно не добавит безопасности Европе.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik.