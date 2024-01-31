Медведев: размещение на Курилах новых вооружений повысит стратегическую роль архипелага

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В очередной раз японский премьер-министр Фумио Кисида заявил о желании заключить мирный договор с Россией. При этом он не считает нужным отменить антироссийские санкции, а также продолжает выступать за передачу Южных Курил Японии.

На данное заявление отреагировал на своей странице «ВКонтакте» заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он поддержал стремление Токио к заключению мирного договора с Москвой, но при этом призвал японскую сторону к пониманию ряда важных моментов.

Прежде всего, территориальный вопрос о принадлежности Курильских островов следует считать закрытым, что отражено в российской конституции.

Это не «спорные территории», это – Россия

- категорично заявил Медведев.

Чиновник отметил, что размещение Россией на Курилах новых вооружений повысит стратегическую роль архипелага. Он продолжит активно развиваться во всех сферах.

Медведев призвал японцев признать, что не существует никаких «северных территорий», а есть лишь российские Курилы. И ему наплевать, если этот факт глубоко огорчит жителей Японии. А тем из самураев, которых потеря надежды на возвращение островов особенно опечалит, зампред Совбеза РФ посоветовал уйти из жизни по старой японской традиции, совершив акт сеппуку.

После окончания Второй мировой войны Советский Союз и Япония не стали заключать мирный договор. Причина тому – острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которыми СССР стал владеть на правах победителя, с чем японская сторона до сих пор не смирилась.