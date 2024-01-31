Польский генерал мечет гром и молнии: украинцам, судя по всему, нельзя доверять (Fakt, Польша)

Генерал Скшипчак: воровство на Украине делает западную помощь бессмысленной

Самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают собственную армию, заявил Fakt генерал Вальдемар Скшипчак. Западная помощь не имеет смысла, уверен эксперт. Киеву доверять нельзя — украдут все, что смогут, подчеркнул он.

Украина сражается не только с российской армией, но и с... коррупцией. Мы убедились в этом несколько дней назад. Украинские власти установили, что со счета Минобороны исчезли миллионы долларов. Повлияет ли эта ситуация на дальнейшую помощь нашему восточному соседу? Портал Fakt.pl попросил прокомментировать данную ситуацию наших генералов. Их слова заставляют задуматься.

Напомним, о чем идет речь. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обнаружении коррупционной схемы, в результате которой было украдено 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов), выделенных из государственного бюджета на закупку боеприпасов для украинской армии. Подозреваемые — сотрудники оборонного ведомства и руководство оружейной компании.

Украина. СБУ: Похищено 1,5 миллиарда гривен, выделенных на закупку боеприпасов

Украинские следователи установили, что в августе 2022 года сотрудники Минобороны заключили договор на закупку боеприпасов с заводом "Львовский Арсенал". Получив от ведомства всю сумму, предприятие перевело часть денег на счет иностранного субъекта, который должен был поставить Украине боеприпасы.

Однако, как говорится в сообщении, опубликованном СБУ в субботу 27 января, данная компания не отправила заказчику ни одной ракеты, а полученные средства перенаправила на счета аффилированной структуры на Балканах. Остальные деньги, полученные от Минобороны, находились на счетах украинской компании в киевском банке.

Средства должны были быть направлены на покупку 100 тысяч минометных боеприпасов для украинской армии.

Пять человек, которые, по мнению следователей, причастны к делу, были проинформированы о возможном составе преступлении. Один из них был задержан при попытке покинуть Украину. Им грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. Похищенные деньги были изъяты и возвращены в государственный бюджет.

Генерал Вальдемар Скшипчак о коррупции в украинском Минобороны: "Мы отдаем последнее, опустошаем склады"

О коррупции в украинском Минобороны Fakt.pl попросил высказаться польских генералов. "Самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают собственную армию. Это уже не первый такой случай. Те, кто воруют, делают это сознательно, ожидая, что Украина проиграет. Как можно воевать без боеприпасов? Украинцы присвоили себе сотни миллионов долларов", — возмущается Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak).

"Украинцам, судя по всему, нельзя доверять. Мы отдаем последнее, опустошаем склады, а они разворовывают все, что только могут. Зеленский обещал, что наведет с этим порядок, но так ничего и не сделал. В украинской армии по-прежнему царит коррупция. Это делает нашу помощь бессмысленной. Мы им доверяем, помогаем самоотверженно, а нас обманывают", — мечет громы и молнии польский военный.

Своим мнением поделился с нами и генерал Томаш Бонк (Tomasz Bąk). Отразится ли кража денег на помощи, оказываемой Украине другими государствами?

Генерал Томаш Бонк: настало время, чтобы НАТО и ЕС создали какую-то комиссию

"Вполне может отразиться. Тот факт, что разворовываются миллионы налогоплательщиков ЕС, членов НАТО, поражает. На мой взгляд, настало время, чтобы НАТО и ЕК создали какую-то комиссию, которая будет контролировать распределение и расход этих средств, иначе все это выглядит очень некрасиво", — считает генерал.

"Понятно, что там в армии бардак, но ведь Минфин, Минобороны функционирует, поэтому все должно быть прозрачно, транспарентно", —добавляет генерал-майор.

Автор: Роберт Фонте Ролдан (Robert Fonte Roldan)