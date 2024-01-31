Шойгу заявил о двукратном увеличении производства ракет для ПВО РФ

В России более чем в два раза увеличены объемы производства ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 30 января сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после посещения оборонных предприятий в Екатеринбурге.

Глава военного ведомства побывал на Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Новатор», где поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования «Калибр», несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило нормы гособоронзаказа (ГОЗ) уже на 17%, сообщили в министерстве.

«Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», — заявил после Шойгу на совещании.

В дополнение к этому специалисты Минобороны занимаются модернизацией производимой продукции.

«Это должно дать существенную прибавку к тому, что у нас есть на сегодняшний день. Но есть ряд ключевых вопросов, которые нам предстоит решать. И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам», — отметил министр.

Ранее, 29 января, Шойгу также проинспектировал, как проходит модернизация экспериментальных баз подмосковных научно-исследовательских институтов (НИИ) ведомства в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. В частности, министр посетил 12-й Центральный НИИ, занимающийся исследованием поражающих факторов после ядерных взрывов.

18 января глава Минобороны РФ проинспектировал ход выполнения государственного оборонного заказа машиностроительным конструкторским бюро (МКБ) «Радуга» в Московской области и ознакомился с перспективными образцами ракетного вооружения.

До этого, 11 января, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии (ВПК) по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения заявил, что в 2023 году все запланированные поставки особо востребованных образцов средств вооружения были выполнены согласно графику.

25 декабря вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений. Как отметил политик, Россия понимает, что дальше необходимо восполнять запасы и поддерживать заданный темп производства.