ВКС Франции получили 23-й самолет ВТА A-400M "Атлас"

ЦАМТО, 30 января. Компания Airbus Defence and Space объявила о передаче ВКС Франции 23-го из 50 заказанных самолетов ВТА А-400М "Атлас".

A-400M является тактическим самолетом ВТА с радиусом полета, сравнимым со стратегическими самолетами ВТА, и не имеет прямых конкурентов на мировом рынке. Технические характеристики A-400M позволяют расширить возможности транспортной авиации ВКС Франции. A-400M "Атлас" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями и обеспечивает транспортировку до 35 т груза как внутри ТВД, так и между ними, десантирование войск и оборудования, в том числе с больших высот, дозаправку в воздухе и медицинскую эвакуацию.

Выполненный в последней конфигурации самолет позволяет осуществлять дозаправку вертолетов в воздухе, автоматическое десантирование, десантирование с очень большой высоты, а также мониторинг местности на малой высоте. A-400M получил комплект самообороны новейшего стандарта для применения в сложных условиях при выполнении задач десантирования грузов и десанта на любой тип местности.

Как сообщал ЦАМТО, в числе других стран Франция изначально в 2003 году заказала 50 самолетов ВТА A-400M. Первый изготовленный для французских ВКС компанией Airbus Defence and Space A-400M был официально передан МО Франции 30 сентября 2013 года. "Закон о военных программах на 2019-2025 годы" предусматривает поставку ВКС Франции в течение указанного периода 11 ед. А400М. Это позволит к концу 2025 года увеличить флот данных самолетов до 25 ед. Всего к 2030 году на авиабазе "Орлеан-Бриси" будут размещены 35 самолетов "Атлас".

На данный момент Airbus Defence and Space поставила заказчикам 123 самолета А-400М, включая Германию (42 ед.), Францию (23 ед.), Великобританию (22 ед.), Испанию (14 ед.), Турцию (10 ед.), Бельгию (7 ед.), Люксембург (1 ед.) и Малайзию (4 ед.).