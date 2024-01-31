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Минобороны РФ сообщило о ходе выполнения плана производства "Калибров"

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Запуск крылатой ракеты
Запуск крылатой ракеты.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Минобороны РФ: план производства "Калибров" на 2024 год выполнен на 17 процентов

МОСКВА, 30 января/ Радио Sputnik. План производства крылатых ракет морского базирования "Калибр" на 2024 год уже выполнен на 17 процентов, сообщило Минобороны РФ по итогам проверки главой министерства Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге.

"Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ "Новатор" поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%", – говорится в сообщении.

На Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина Шойгу проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук".

"Генеральный директор ПАО "МЗИК" Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. Руководитель предприятия отметил, что "работаем днем и ночью"", – добавили в ведомстве.

Радио Sputnik сообщало, что Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз НИИ Минобороны.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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