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Военное обозрение

Президент Сербии сообщил о получении страной российского комплекса РЭБ «Репеллент» и ЗРК FK-3 из Китая

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Система "Репеллент"
Система "Репеллент" (НТЦ РЭБ).
Источник изображения: www.ntc-reb.ru

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Источник изображения: topwar.ru[/blimg]

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Репеллент» российского производства и зенитные ракетные комплексы FK-3 из Китая доставлены в Сербию. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Глава сербского государства пообещал показать новую военную технику российского и китайского производства гражданам страны в середине февраля 2024 года в городе Ниш.

Как отметил Вучич, хотя снабжение сербской армии российским и китайским вооружением становится все более сложной задачей, вооруженные силы страны близки к тому, чтобы зенитными ракетными комплексами FK-3 китайского производства были укомплектованы три батареи противовоздушной обороны. Поставки китайских ЗРК сербской армии начались в 2022 году.

Кроме того, президент Сербии высоко оценил и недавно приобретенную и оплаченную Белградом систему радиоэлектронной борьбы «Репеллент» российского производства. Вучич особо отметил, что эта система предназначена для борьбы с беспилотной авиацией вероятного противника, и для сербских вооруженных сил это очень важно.

На сайте Рособоронэкспорта сообщается, что комплекс РЭБ «Репеллент» предназначен для радиоэлектронной разведки беспилотных летательных аппаратов, подавления их систем управления и каналов передачи данных. Такие комплексы могут быть изготовлены как в стационарном, так и в мобильном видах.

[blimg][srcimg]https://topwar.ru/uploads/posts/2024-01/granit_2023_-_102_-_fk-3.webp[/srcimg]

Источник изображения: topwar.ru[/blimg]

Зенитный ракетный комплекс FK-3

Глава сербского государства заявил о необходимости увеличивать производство вооружений и на национальных предприятиях. Он анонсировал увеличение количества военнослужащих, поскольку армии потребуется дополнительный персонал для обслуживания зенитных ракетных комплексов и системы радиоэлектронной борьбы. Россия и Китай являются давними поставщиками вооружений в Сербию, а потребность сербской армии в качественном вооружении на фоне враждебного окружения представляется весьма обоснованной и очевидной.

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