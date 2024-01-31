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ТАСС

Шойгу надеется на своевременное выполнение ГОЗ по производству ракет по линии ПВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава Минобороны отметил, что российские предприятия параллельно с выполнением гособоронзаказа проводят работу по модернизации изделий

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду, что гособоронзаказ (ГОЗ) по производству ракет по линии ПВО будет выполнен, несмотря на его двукратное увеличение. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам визита главы военного ведомства на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

"Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО - там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", - заявил Шойгу.

Также министр обороны отметил, что российские предприятия параллельно с выполнением гособоронзаказа проводят работу по модернизации изделий. "Это должно дать существенную прибавку к тому, что у нас есть на сегодняшний день. Но есть ряд ключевых вопросов, которые нам предстоит решать. И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам", - сказал Шойгу. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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