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ЦАМТО

Rheinmetall поставит компоненты для сборки ББМ "Фукс-2" зарубежному заказчику

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Немецкая компания Rheinmetall
Немецкая компания Rheinmetall.
Источник изображения: Wolfgang Rattay / Reuters

ЦАМТО, 30 января. Компания Rheinmetall 29 января объявила о подписании с зарубежным партнером контракта на поставку комплектующих для производства бронемашин "Фукс-2" на предприятии в стране-партнере.

Заказ также включает комплекты для переоборудования и поставку запасных частей. Точная стоимость заказа не раскрывается, отмечается лишь, что он оценивается "трехзначной цифрой в миллионах евро". Поставка комплектов как для производства, так и для переоборудования ББМ начнется в 2024 году и завершится в 2028 году.

По информации Rheinmetall, за последние годы на производстве в стране-партнере наблюдался рост добавленной стоимости, а также инвестиций в обеспечение высококачественных станочных работ, сварки и обработки поверхностей. Таким образом, давнее стратегическое партнерство вступает в новую фазу, включая потенциальный экспорт произведенных в стране-партнере бронемашин "Фукс-2".

На сегодняшний день Rheinmetall выпустила около 1800 бронемашин линейки "Фукс". Вооруженные силы ряда стран используют различные версии машины, которые могут использоваться в качестве бронетранспортера, машины управления, санитарной машины, машины РХБ-разведки. ВС Германии, начиная с 1979 года, приняли на вооружение несколько версий "Фукс-1", использовав более сотни машин в ходе операции в Афганистане и других районах. "Фукс-2" – это усовершенствованная версия "Фукс-1", отличающаяся увеличенным салоном, более мощным двигателем, обновленным шасси, улучшенной защитой и цифровой электроникой.

Всего на вооружении ВС Германии имеется около 940 бронемашин "Фукс", 272 ед. из которых выполнены в версии 1А8. Эта версия обеспечивает существенно лучшую защиту от мин и самодельных взрывных устройств по сравнению с более ранними моделями, а также улучшенную защиту от обстрела из стрелкового оружия и осколков. Среди принципиальных модификаций в "Фукс-1A8" – конструктивные изменения корпуса, новые сиденья и система подвески сидений в боевом отделении, усиленные колесные арки, крепления дверей и окон, дополнительные ящики для хранения.

По оценке ЦАМТО, наиболее вероятным покупателем комплектов для сборки "Фукс" является Алжир. В начале 2017 года сообщалось об открытии в этой стране предприятия по сборке ББМ данного типа. Всего предполагалось собрать около 1 тыс. бронетранспортеров немецкой разработки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Афганистан
Германия
Компании
Rheinmetall
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