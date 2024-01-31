Войти
ТАСС

В Иране заявили о завершающей стадии разработки новой ракеты-носителя

497
0
0
Iran_flag
Флаг Ирана. Фото: © Fotolia/ aaastocks.

Разрабатываемая Sarir будет способна доставлять спутник на геостационарную орбиту, сообщил официальный представитель космической группы Минобороны страны Сейед Ахмад Хосейни

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Разработка новой иранской ракеты-носителя, способной доставлять спутник на геостационарную орбиту, "проходит завершающие этапы". Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни.

По его словам, которые приводит агентство Fars, ракета-носитель Sarir массой 1,5 тонны, разрабатываемая Минобороны Ирана, "определенно будет способна запустить спутник на орбиту высотой 36 тыс. км [геостационарная орбита]", а также "шесть-семь спутников" одновременно на околоземную орбиту.

Космическое агентство Ирана сообщило о начале разработки ракеты-носителя Sarir в прошлом году. В настоящее время в Иране нет ракет-носителей, способных достичь геостационарной орбиты. Одновременно страна запускала в космос только три спутника на одном носителе. Программа развития космических сил исламской республики, помимо других целей, предусматривает увеличение массы запускаемых на околоземную орбиту спутников до 4 тонн и обеспечение возможности вывода их на геостационарную орбиту.

Исламская республика начала осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Иран является одной из 24 стран - учредителей Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, созданного в 1959 году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Компании
ООН
Похожие новости
06.02.2020
Вмешательство иностранцев обостряет сирийский кризис
04.08.2016
Исламские войска остановили Россию в Сирии (Haqqin.az, Азербайджан)
13.07.2016
В РФ допустили возможность продления СНВ-3
07.10.2010
Минобороны Ирана заявил, что ведет с РФ переговоры по поставкам С-300
24.09.2010
Санкции среднего радиуса действия
17.08.2010
Иран объявил о строительстве нового ядерного центра
03.08.2010
Новый фаворит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 16:40
  • 58887
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ
  • 31.01 05:10
  • 38
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 30.01 18:20
  • 6
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 30.01 16:09
  • 0
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 30.01 15:48
  • 2
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 30.01 15:35
  • 0
Польский генерал Гоцул: Готовим войска к войне, а не к пикникам
  • 30.01 03:01
  • 1
Сравнение оружия: преимущества реальные и мнимые
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля