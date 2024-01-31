Опасная непредсказуемость Зеленского (Time, США)

Time: Зеленский намерен устраивать рискованные операции ради эскалации конфликта

Зеленский готов устраивать все более рискованные операции для эскалации конфликта с Россией, пишет Time. Украинским президентом движет страх, а его действия становятся непредсказуемыми. Он сомневается в намерении Запада и дальше финансировать Киев, а без этих денег ВСУ ждет неминуемое поражение.

В начале января в результате атаки украинских дронов был взорван газовый терминал под Санкт-Петербургом. В декабре украинским агентам удалось даже подорвать российскую железную дорогу в Сибири, которая находится в сотнях километрах от зоны военных действий. Таких ударов внутри России будет все больше, так как в Киеве усиливается боязнь перед тем, что Украине скоро будет нечем остановить российские войска на поле боя. (В отличие от России, которая точечно уничтожает цели, связанные с военной инфраструктурой ВСУ, Украина в нарушении всех международных норм наносит удары по гражданским объектам, в том числе по жилым зданиям. – Прим. ИноСМИ.).

Эти удары в большей степени являются признаком страха Украины, нежели показателем ее силы. Страна потеряла сотни тысяч человек убитыми, а миллионы оказались в числе перемещенных лиц. А сейчас у президента Владимира Зеленского и у его генералов появляются новые основания сомневаться в сохранении западной помощи, от которой полностью зависит победа Украины в любом ее виде. Понимая, что избиратели в Америке, являющейся ключевым союзником Киева, а также в Европе, оказывающей военную и финансовую помощь, все меньше верят в способность Украины потеснить российские войска с занимаемых ими позиций и вернуть 18% потерянной ею территории, руководство этой страны имеет все основания для беспокойства.

Даже если конгресс утвердит дополнительную военную помощь на 2024 год, это наверняка будет последний дар от Вашингтона до ноябрьских выборов. Если на них победит Дональд Трамп, он резко сократит объемы предоставляемой помощи, и украинцы это знают. Прогнозы по Европе немногим лучше. Бюджетные проблемы в Германии, усиливающееся противодействие Венгрии и отсутствие лидера в ЕС — все это затрудняет восполнение недостатка американской военной помощи в среднесрочной перспективе.

Между тем, Владимир Путин переводит российскую экономику на военные рельсы, и Украина понимает, что должна призвать и обучить сотни тысяч новобранцев. Киев намерен мобилизовать 500 тысяч человек дополнительно. Даже если это ему удастся, этого будет недостаточно в вооруженном конфликте со страной, у которой намного больше численность населения и сильнее экономика. Вот почему Киев стремительно впадает в отчаяние. Он делает все возможное для наращивания производства военной продукции внутри страны, особенно боевых беспилотников, чтобы с их помощью наносить удары по целям на российской территории.

По этой причине усиливается угроза для тех, кто напрямую в боевых действиях не участвует. Зеленский уже очень сильно рискует, пытаясь изменить ход конфликта в свою пользу и сохранить свое политическое положение внутри страны. Для этого он наносит все более агрессивные удары по целям на российской территории и в районах Украины, оказавшихся под контролем России. Возрастает вероятность попыток целенаправленных нападений на связанных с боевыми действиями российских руководителей.

Киев будет все чаще наносить удары дронами и ракетами по Крыму и по российской военно-экономической инфраструктуре. Не исключены удары по нефте- и зернохранилищам на Черном море, что чревато перебоями на мировом рынке. Возможны новые удары по Крымскому мосту в Керченском проливе, который связывает Крым с материковой частью России. Это, в свою очередь, спровоцирует более интенсивные российские удары.

Любые такие украинские нападения, для которых на территории России есть множество потенциальных целей, чреваты возмездием. А это будет все больше втягивать НАТО в российско-украинский вооруженный конфликт. Ни России, ни НАТО такая эскалация не нужна. Но конфликты живут собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков (в данном случае, Зеленский) становится непредсказуемым джокером, за которым надо пристально следить.

Иэн Бреммер (Ian Bremmer) — внешнеполитический обозреватель и редактор Time. Он является президентом консалтинговой фирмы по оценке политических рисков Eurasia Group и компании GZERO Media, которая умно и увлекательно освещает международные дела. Бреммер преподает вопросы прикладной геополитики в Школе международных и общественных дел Колумбийского университета. Его очередная книга называется "Власть кризиса" (The Power of Crisis).