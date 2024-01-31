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Интерфакс-АВН

Рябков: Россия предостерегает США от планов возвращения ТЯО в Великобританию

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Безопасность этих государств от этого шага не укрепится, считает он

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Москва предостерегает Вашингтон от планов возвращения тактического ядерного оружия (ТЯО) в Великобританию, безопасность этих стран от этого не укрепится, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В нашем военном планировании мы должны принимать в расчет совокупный потенциал всех государств, обладающих ядерным оружием и не входящих в НАТО. Британский национальный потенциал имеет тенденцию к увеличению. Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы предостеречь самым определенным, жестким образом их от этого дестабилизирующего шага", - заявил замминистра, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

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Россия
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Ядерный щит
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