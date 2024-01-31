Рябков: Россия предостерегает США от планов возвращения ТЯО в Великобританию

Безопасность этих государств от этого шага не укрепится, считает он

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Москва предостерегает Вашингтон от планов возвращения тактического ядерного оружия (ТЯО) в Великобританию, безопасность этих стран от этого не укрепится, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В нашем военном планировании мы должны принимать в расчет совокупный потенциал всех государств, обладающих ядерным оружием и не входящих в НАТО. Британский национальный потенциал имеет тенденцию к увеличению. Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы предостеречь самым определенным, жестким образом их от этого дестабилизирующего шага", - заявил замминистра, комментируя соответствующие сообщения СМИ.