Президент Литвы Науседа рассказал, как Россия хочет "одурачить" Запад

Президент Литвы Науседа: РФ не желает договариваться, а хочет одурачить Запад

МОСКВА, 30 января/ Радио Sputnik. Россия не хочет договариваться о мирном разрешении украинского конфликта, а хочет одурачить Запад и вновь консолидировать свои силы, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.

"России нужно не договариваться, а в очередной раз одурачить Запад, консолидировать свои силы и напасть на нас с новой силой", – заявил литовский лидер, принимая участие в дискуссиях кандидатов в президенты в Центре восточноевропейских исследований (РИНЦ) в Вильнюсе.

По мнению Науседы, очевидно, что ситуация на международном пространстве напряженная и неспокойная, и так происходит из-за целенаправленных усилий России и ее сторонников, говорится в публикации.

"Нападению подвергается не безопасность отдельного государства, а подвергается сомнению безопасность демократического мира, порядок демократического мира", – приводит LRT (литовское национальное радио и телевидение, – ред.) слова Науседы.

Ранее радио Sputnik писало, на какие изменения позиции Запада по украинскому конфликту указал литовский лидер.

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