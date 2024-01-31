Госсекретарь США: Такой опасной ситуации на Ближнем Востоке не было с 1973 года

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Происходящее сегодня на Ближнего Востоке вызывает все большую тревогу, так как возникают новые очаги напряжённости. А по словам государственного секретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена, подобного в этом регионе мира не было с 1973 года.
Напомним, что в октябре 1973 года в регионе разразилась очередная арабо-израильская война, в которой участвовали Израиль, Египет, Сирия, Иордания и Ирак.
- заявил Блинкен журналистам.
При этом американский госсекретарь не забыл обвинить в сложившейся ситуации ХАМАС, отметив, что все началось с нападения боевиков палестинского движения на Израиль 7 октября 2023 года.
Упомянул Блинкен и о непростой ситуации, складывающейся с противостоянием йеменским хуситам, и участившиеся обстрелы американских военных в Сирии и Ираке, а также осложнения ситуации в Ливане, где базируется группировка «Хизбалла».
По словам дипломата, везде Вашингтон делает все для защиты своих граждан и интересов страны, которые якобы совпадают с интересами региона. Правда, Блинкен забыл упомянуть, что палестинцы много лет страдают под израильской оккупацией, что американцы самовольно поменяли власть в Ираке и абсолютно незаконно находятся в Сирии, а когда их обстреливают, сильно возмущаются и призывают к нанесению ударов.