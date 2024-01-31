Войти
Военное обозрение

Госсекретарь США: Такой опасной ситуации на Ближнем Востоке не было с 1973 года

469
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Происходящее сегодня на Ближнего Востоке вызывает все большую тревогу, так как возникают новые очаги напряжённости. А по словам государственного секретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена, подобного в этом регионе мира не было с 1973 года.

Напомним, что в октябре 1973 года в регионе разразилась очередная арабо-израильская война, в которой участвовали Израиль, Египет, Сирия, Иордания и Ирак.

Сейчас на Ближнем Востоке невероятно нестабильное время. Я бы сказал, что мы не сталкивались с такой опасной ситуацией, по крайней мере, с 1973 года, а возможно, и раньше

- заявил Блинкен журналистам.

При этом американский госсекретарь не забыл обвинить в сложившейся ситуации ХАМАС, отметив, что все началось с нападения боевиков палестинского движения на Израиль 7 октября 2023 года.

Упомянул Блинкен и о непростой ситуации, складывающейся с противостоянием йеменским хуситам, и участившиеся обстрелы американских военных в Сирии и Ираке, а также осложнения ситуации в Ливане, где базируется группировка «Хизбалла».

По словам дипломата, везде Вашингтон делает все для защиты своих граждан и интересов страны, которые якобы совпадают с интересами региона. Правда, Блинкен забыл упомянуть, что палестинцы много лет страдают под израильской оккупацией, что американцы самовольно поменяли власть в Ираке и абсолютно незаконно находятся в Сирии, а когда их обстреливают, сильно возмущаются и призывают к нанесению ударов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
Иордания
Ирак
Ливан
Сирия
США
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
14.09.2020
Анкара и Каир сталкиваются лбами в Ливии
30.03.2020
Зачем им нужен берег турецкий
27.01.2020
Возможный поворот к варварству
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
20.08.2014
Ловушка для союзника
02.03.2009
Планета конфликтов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 16:40
  • 58887
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ
  • 31.01 05:10
  • 38
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 30.01 18:20
  • 6
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 30.01 16:09
  • 0
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 30.01 15:48
  • 2
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 30.01 15:35
  • 0
Польский генерал Гоцул: Готовим войска к войне, а не к пикникам
  • 30.01 03:01
  • 1
Сравнение оружия: преимущества реальные и мнимые
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля