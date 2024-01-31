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ТАСС

Запуск первого спутника ДЗЗ "Ресурс-ПМ" ожидается в 2025 году

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Снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П»
Снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Источник изображения: Роскосмос

По данным Роскосмоса, завершается изготовление радиолокационного спутника "Обзор-Р"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Первый модернизированный спутник из серии "Ресурс-ПМ", аппараты которого должны прийти на смену спутникам "Ресурс-П", планируется вывести на орбиту в 2025 году. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В 2024 году планируется запуск космического аппарата ДЗЗ "Ресурс-П" № 4, в следующем - "Ресурс-П" № 5. Дальнейшее развитие спутников сверхвысокодетальной съемки связано с разработкой спутника "Ресурс-ПМ" с улучшенными характеристиками. Выведение на орбиту первого аппарата ожидается в 2025 году", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там отметили, что сейчас завершается изготовление радиолокационного спутника "Обзор-Р".

Спутники "Ресурс-ПМ" должны прийти на смену аппаратам серии "Ресурс-П". Аппараты "Ресурс-ПМ" должны будут иметь разрешение съемки в 0,4 м, в то время как у аппаратов "Ресурс-П" камера снимает с разрешением в 1 м. Ранее планировалось запустить первый такой аппарат в 2023-2024 годах.

"Ресурс-П" - серия российских спутников, предназначенных для дистанционного зондирования Земли, а также регионального и локального мониторинга ее поверхности. Данные, получаемые спутниковым аппаратом "Ресурс-П", используются для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, контроля водоохранных и заповедных районов. Получаемая информация может быть использована в целях развития международного сотрудничества России в области контроля и охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования Земли. Спутник серии "Ресурс-П" отличается сверхвысоким пространственным разрешением величиной менее 1 м. Он также оснащен RPC-полиномом (инструментом для повышения точности и ускорения процесса обработки данных) и обладает возможностью стереоскопической съемки для создания трехмерных моделей. 

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