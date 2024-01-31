Плащ-"невидимка" и искусство обмана: какие "стелс"-технологии применяет армия России

Российские специалисты создали маскировочный костюм для военнослужащих, который скрывает бойцов от тепловизоров Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, как развивались средства маскировки и как они сегодня помогают в боевых действиях, — в материале ТАСС

Костюм-"невидимка", размывающий тепловизионное изображение бойца, разработан российской компанией HiderX. Видеоролик, размещенный на сайте производителя, демонстрирует, что в объективе тепловизора военнослужащий в костюме практически сливается с фоном и сразу обнаруживает себя, как только снимает плащ из высокотехнологичного материала.

Специалисты рассказали, что применяемые технологии, являющиеся ноу-хау, — полностью российские. Их костюм со специальным покрытием отражает температуру окружающей среды от защищаемого объекта.

"При этом, когда боец надевает маскировочный костюм, плащ и так далее, он в любом случае виден как неестественный объект. Тепловизоры видят, как его силуэт переливается, экранирует. Мы долго мучились с этим явлением и работали над изделием, которое как бы размыло силуэт. В настоящее время испытания новейшего костюма продолжаются, работу над изделием планируется завершить до конца января", — пояснили создатели одежды-"невидимки", отметив, что такие изделия уже используются бойцами российских спецподразделений.

По словам представителей HiderX, другие похожие средства защиты, применяемые в специальной военной операции (СВО), основаны на изолировании тепла и недостаточно эффективны при длительном использовании.

Костюм допускает использование совместно с другими средствами маскировки, адаптированными к окружающей среде — например, к хвойному лесу, пустынному рельефу или городской застройке. При этом инженеры ведут борьбу с каждым лишним граммом массы изделия, а габариты сложенного костюма так малы, что позволяют спрятать его в кармане.

Военные играют в прятки

Солдаты начали сливаться с полем боя лишь в начале ХХ века. До этого военная форма была яркой, изобилующей элементами, дабы внушить страх неприятелю и в то же время дать возможность полководцам наблюдать передвижение частей во время сражений. Наступали солдаты медленно, в плотном строю. С появлением все более скорострельного, точного и дальнобойного оружия, эффективных способов разведки стало важным скрыть личный состав от вражеских стрелков, технику — от воздушных наблюдателей. Принято считать, что полевую форму и снаряжение впервые окрасили в маскировочный цвет во время Англо-бурской войны 1899–1902 годов. Средства маскировки совершенствовались, учитывая изменения в военных технологиях. Сегодня снайпера в маскировочном костюме, халате, накидке почти невозможно визуально отличить от куста или холмика с травой даже вблизи.

Спрятать Москву 22 июля 1941 года, спустя всего месяц после начала Великой Отечественной войны, Москва подверглась первому массированному налету нацистских бомбардировщиков. Несмотря на эффективную работу средств противовоздушной обороны, погибло более ста москвичей, сотни получили ранения. Чтобы запутать врага, группа известных художников и архитекторов еще с конца июня принялась менять центр столицы, создав целые ложные кварталы из фанерных макетов зданий. Были закрашены одинаковым цветом золотые церковные купола и дороги, рисовались деревья. Здания и стены Кремля закрывали брезентом, деревянными конструкциями, звезды погасили, а с храмов сняли кресты. На стадионе "Динамо" были высажены ели, из-за чего характерный ориентир для вражеских летчиков стал похожим на парк. До лета 1942 года люфтваффе бомбили столицу 125 раз, но не причинили городу серьезного ущерба.

В современных боевых действиях важно сделать солдата и технику невидимыми как в оптическом, так и тепловом и радиолокационном диапазонах. Средства разведки способны обнаружить цели в полной темноте — например, российский тепловизионный прибор "Сыч", поставляемый силовым структурам, засечет легковой автомобиль на дальности 4 км. Портативная радиолокационная станция (РЛС) "Фара-ВР" может крепиться на крупнокалиберное стрелковое оружие, автоматические гранатометы и "видит" вражеский грузовик с 10 км. При этом дождь, снегопад, пыль, дым "Фаре" не помеха. Весит миниатюрный радар всего 12 кг. Имеются тепловизоры и у ВСУ: к примеру, они вошли в многочисленные пакеты военной помощи Киеву со стороны стран НАТО и их партнеров.

РЛС 'Фара-ВР'. Источник: oborona.ru

"С начала специальной военной операции украинская армия имела превосходство в средствах разведки — не только собственных, но и тех, которые им предоставили их партнеры по блоку НАТО, — поделился в беседе с ТАСС мнением военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. — Речь идет о таких средствах разведки, как космическая и воздушная. Помимо этого, украинцы получили большое количество разведывательных беспилотников, которые в режиме реального времени производили разведку линии боевого соприкосновения". Эксперт отметил, что Киев с самого начала специальной военной операции применял поставленные Западом стрелковые снайперские комплексы, оснащенные тепловизорами. Поэтому, по мнению Леонкова, российские средства маскировки должны стать в войсках массовыми, максимально защищая военнослужащих в зоне СВО.

Пленка, ткань и облако специального назначения

Помимо костюма, делающего невидимым для тепловизоров отдельного бойца, российские специалисты разработали технологию, позволяющую скрывать более крупные объекты, выдающие себя излучаемым теплом. Устройство, названное "Щит", представляет собой пленку, на которую проецируется окружающая местность. Создатели планировали предложить Минобороны РФ испытать "Щит" для нужд военного ведомства.

Дрон летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объекта. Человек выходит из-под "Щита" — дрон его обнаруживает. Объекты, спрятанные под "Щитом", не будут видны даже из космоса. Это выглядит как какая-то магия Михаил Закроев генеральный директор компании "Армакс"

Для защиты от обнаружения российской военной техники в зоне спецоперации все чаще применяется специальный материал "Накидка", разработанный АО "НИИ стали" (в составе концерна "Калашников"). Он не только обеспечивает оптическую маскировку благодаря деформирующему окрашиванию, но и препятствует работе тепловизоров и радаров противника, мешает наведению высокоточных боеприпасов. Согласно информации на сайте производителя, многослойная "Накидка" обладает радиопоглощающими свойствами, снижая отражение волн радаров в десятки раз. На защищаемый объект материал навешивается в виде секций.

"Если работает радиолокационная станция по нашей бронетехнике, специализированной технике, пусковым комплексам "Искандер", по зенитно-ракетным комплексам, то обнаружить она их не может: радиолокационные волны <...> не возвращаются обратно к тому, кто пытается найти нашу бронетехнику", — прокомментировал работу "Накидки" Леонков.

Британские противотанковые ракеты Brimstone 2, которые Украина получила еще в 2022 году, оснащены активной радиолокационной головкой самонаведения — миниатюрным радаром миллиметрового диапазона волн. Согласно данным из открытых источников, после пуска ракета начинает самостоятельно искать цели в заданном районе, ориентируясь на отраженное радиоизлучение. "Накидка" смогла бы защитить от высокоточного оружия такого типа, поглотив излучение бортовой РЛС и сделав танк невидимым для британского боеприпаса. В настоящий момент о применении Brimstone 2, как и многих других образцов западного "чудо-оружия", ничего не слышно.

Современные дымовые гранаты, которые бронетехника выстреливает для маскировки, скрывают не только визуально. К примеру, принят на вооружение боеприпас разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Калашников"), который создает аэрозольное облако со специальными свойствами. Оно защищает от высокоточных ракет с лазерным и тепловым наведением, включая самонаводящиеся противотанковые ракеты Javelin, поставляемые Украине западными странами.

В небесах и на море

Не менее важно снижать заметность боевых самолетов и кораблей. Здесь Россия не отстает от передовых мировых разработок. К примеру, российский истребитель пятого поколения Су-57 построен по технологии "стелс". Он имеет специальные форму и технологии, благодаря чему лучи радаров отражаются в минимальное количество направлений и частично поглощаются.

Танк Т-14 "Армата". Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Алексей Леонков в беседе с ТАСС отметил, что именно авиационные технологии "невидимости" были позднее адаптированы для маскировки наземной техники.

Подобные решения применяются в новейшем российском танке Т-14 "Армата". Его необитаемый боевой модуль имеет характерные ломаные обводы, горячие газы танкового дизеля перемешиваются с холодным воздухом, корпус танка теплоизолирован и снаружи покрыт специальной краской. Все это уменьшает тепловую и радиолокационную сигнатуры "Арматы". К тому же отдельные варианты танка комплектуются "Накидкой" — в таком виде он был представлен на экспозиции форума "Армия-2023". Т-14 уже проходит обкатку в зоне спецоперации.

Русский след в самолетах-"невидимках" США В 1962 году издательство "Советское радио" выпустило книгу советского физика Петра Уфимцева "Метод краевых волн в физической теории дифракции". Там ученый математически обосновал возможность разработки малозаметной техники. На научный труд обратили внимание американские специалисты, которые в 1970-х годах приступили к разработке самолетов-"невидимок" — штурмовика F-117 и бомбардировщика В-2. Советские авиастроители решили, что боевое применение подобных технологий слишком ограниченно и ухудшает летные качества самолетов, поэтому не пошли на радикальное изменение конструкции летательных аппаратов. Военная операция НАТО против Югославии в 1999 году подтвердила, что "стелс"-самолеты не всемогущи: расчет советского зенитного ракетного комплекса С-125 "Нева" сбил один из американских F-117. Военный эксперт, руководитель Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что радар С-125 работает в дециметровом диапазоне радиоволн, а технологии невидимости "американца", принимавшего участие в бомбардировках страны, рассчитаны на миллиметровый.

При этом Су-57 становится все менее заметным для радаров — так, его кабина получила остекление с применением композитного материала, который поглощает лучи радаров до 80% лучше, чем предыдущая конструкция. Оружие размещено внутри фюзеляжа истребителя, поэтому не увеличивает его радиолокационную заметность. На вооружение истребителя вскоре должны поступить ракеты, которые могут сбивать воздушные цели на дальности 300 км. Самолетов выпускается все больше, госзаказ на них в минувшем году вырос вдвое, настроена поточная линия сборки машины. Помимо этого, малозаметными являются и боеприпасы к Су-57 — к примеру, новейшие российские авиационные ракеты Х-69.

Многоцелевой истребитель Су-57. Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Такой же "невидимкой" является тяжелый 20-тонный ударный беспилотник "Охотник", который, как ожидается, скоро начнет поступать в войска.

В конструкции перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), который создают в России, также широко применяются способы и материалы, снижающие заметность самолета.

По технологиям малозаметности строятся современные российские боевые корабли. Осенью 2023 года в корабельный состав Военно-морского флота России вошел корвет "Резкий" проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе. Корпус и надстройка корабля инновационной архитектуры выполнены из новейших материалов, затрудняющих его обнаружение радарами.

Виктор Бодров