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ТАСС

Лавров: Запад склоняет страны к поставкам Киеву российских вооружений без согласия Москвы

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Танковое подразделение вооруженных сил Украины, оснащенное полученными от Польши танками Т-72М1 лицензионного польского производства, на марше в Донецкой области, август 2022 года
Танковое подразделение вооруженных сил Украины, оснащенное полученными от Польши танками Т-72М1 лицензионного польского производства, на марше в Донецкой области, август 2022 года.
Источник изображения: кадр из видео из социальных сетей

Как заявил глава МИД РФ, когда оружие поставляется законно, транспарентно и открыто, это происходит на основе документов, среди которых есть и сертификаты личного пользования

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Запад склоняет другие страны к поставкам на Украину российских вооружений без согласия Москвы, РФ будет настаивать на соблюдении обязательств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

"Мы уже несколько случаев подобного рода отметили за последний год-полтора, - сказал министр. - Мы вступаем в контакт с соответствующими странами, которых Запад уговаривает быстренько передать Украине [российское оружие], ничего не сообщая нам как поставщикам той или иной партии оружия". "Мы будем продолжать добиваться того, чтобы эти обязательства, как в общем-то и любые другие международные обязательства, соблюдались", - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, когда оружие поставляется законно, транспарентно и открыто, это происходит на основе документов, среди которых есть и сертификаты личного пользования. "В соответствии с этим сертификатом получатель оружия не имеет права его перепродавать, направлять куда бы то ни было без согласия страны поставщика", - пояснил министр. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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