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ТАСС

Reuters: лидеры ЕС намерены объявить на саммите об ускорении поставок снарядов Киеву

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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Главной темой саммита должен стать пересмотр долгосрочного бюджета ЕС с целью выделения Украине бюджетной помощи в размере €50 млрд на четыре года

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза на саммите 1 февраля намерены объявить о намерении "срочно ускорить поставки Украине снарядов и ракет". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полученный им проект итогового заявления саммита.

В документе также содержится обещание продолжать "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную помощь Киеву".

Главной темой саммита должен стать пересмотр долгосрочного бюджета ЕС с целью выделения Украине бюджетной помощи в размере €50 млрд на четыре года, на этом треке компромисса пока нет.

Лидеры Евросоюза обещали в феврале 2023 года поставить Украине в течение года около 1 млн снарядов и ракет, однако в декабре 2023 года глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признали, не ЕС сможет выполнить это обещание в срок. На тот момент ЕС смог поставить Киеву чуть более 300 тыс. артиллерийских снарядов, главным образом для гаубиц калибра 155 мм.

В то же время оба европейских функционера пообещали в 2024 году осуществить милитаризацию промышленности ЕС и довести выпуск снарядов до 1 млн в год. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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