В России создали пилотный образец терминала космической лазерной связи

Он потребляет около 15 ватт энергии и способен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с на расстояниях порядка 1,5 тыс. км, рассказали в МФТИ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские исследователи разработали прототип компактного терминала лазерной связи для космических аппаратов, который существенно ускорит передачу данных на наземные станции и обеспечит быструю связь между аппаратами. Данную установку можно использовать в том числе и на малых космических аппаратах класса CubeSat, сообщила пресс-служба МФТИ.

"Лазерная система молодых конструкторов Физтех-школы аэрофизики и космических исследований МФТИ позволяет реализовать связь принципиально нового качества с орбитой и космосом, в первую очередь за счет большой пропускной способности. В отличие от радиоволн, луч лазера не так сильно рассеивается, а плотность его излучения в целевом секторе больше, чем у радиопередатчика, что позволяет обойтись без приемников длиной в десятки метров", - говорится в сообщении.

Как отмечают разработчики устройства, созданный ими терминал космической лазерной связи потребляет порядка 15 ватт энергии и при этом он способен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с на расстояниях порядка 1,5 тыс. км. Корпус и некоторые другие детали системы были изготовлены при помощи систем трехмерной печати и ЧПУ-станков, при этом все компоненты системы можно уместить в небольшой коробке, которую потенциально можно установить в том числе и на борт микроспутников.

В перспективе высокая скорость обмена информации и дальность работы этой лазерной системы связи позволит российским орбитальным зондам обмениваться информацией как между аппаратами на орбите, так и связываться с наземными станциями. В ближайшее время разработчики планируют подготовить и представить публике новую версию прототипа, которая будет обладать усовершенствованной оптикой и будет полностью готова к установке на борт реального космического аппарата.