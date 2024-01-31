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Назван превосходящий МиГ-31 истребитель

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Один из переданных ВКС России истребителей Су-57 постройки 2023 года Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", декабрь 2023 года
Один из переданных ВКС России истребителей Су-57 постройки 2023 года Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", декабрь 2023 года.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Видео:

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит истребитель-перехватчик МиГ-31 по составу вооружения. Преимущества самолета назвал летчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Кондауров в беседе с News.ru.

«Эта машина несет на себе самые последние технические достижения в области бортового искусственного интеллекта, необходимые для облегчения работы летчика. Технические возможности очень большие и широкие. Человеку в одиночку все это анализировать тяжело, поэтому ИИ помогает летчику», — сказал он.

Летчик добавил, что Су-57 уже сейчас оснащен новым дальнобойным вооружением, а в будущем в состав вооружения самолета могут войти новые управляемые ракеты. По его словам, российский самолет после модернизации, которую могут провести в 2024 или 2025 году, также превзойдет американский истребитель F-22.

В декабре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал Минобороны России заключительную партию истребителей Су-57 по программе 2023 года.

В том же месяце стало известно, что авиационный завод «Сокол» выполнил программу гособоронзаказа 2023 года по ремонту и модернизации высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Минобороны России.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
МиГ-31
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
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