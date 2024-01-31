Западные СМИ пытаются дискредитировать сотрудничество России и Индии в военно-технической сфере

ЦАМТО, 30 января Западные СМИ, прежде всего англосаксы, пытаются всеми способами дискредитировать стратегический характер сотрудничества России и Индии в сфере военно-технического сотрудничества.

Очередным подтверждением такой попытки стала недавняя публикация агентства Reuters, которое со ссылкой источники в Нью-Дели сообщило, что Индия намерена отказаться от закупок оружия в России. "Едва ли мы сможем подписать какой-то крупный военный контракт с Россией. Это было бы красной линией для Вашингтона", – заявил Reuters индийский эксперт по России Нандан Унникришнан.

Это частное мнение агентству Reuters индийского "эксперта по России" (о его компетентности данных не имеется) уже как некую "данность" и "сенсацию мирового масштаба" хором и наперегонки процитировали мировые СМИ, и, что самое прискорбное, российские.

Безусловно, Индия уже давно проводит политику диверсификации поставщиков вооружений, при этом там, где это возможно, всегда опирается на собственный оборонно-промышленный комплекс. Поэтому некоторое снижение в стоимостном выражении сотрудничества с Россией вовсе не означает отказ от него. Все ключевые системы вооружений, которые необходимы Индии для защиты своего национального суверенитета, поставлены Россией или произведены в Индии в рамках многочисленных программ с РФ по передаче технологий.

США все делают для того, чтобы сократить экспорт российского оружия, не гнушаясь при этом абсолютно незаконными односторонними санкциями, которые пролонгируются потом на все страны-партнеры России. Еще в 2018 года был принят американский закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), согласно положениям которого под вторичные санкции могут попасть страны и компании, сотрудничающие с внесенными в "черные списки" оборонными и разведывательными учреждениями России.

Еще более жестко США стали действовать в отношении потенциальных российских импортеров вооружений после начала специальной военной операции России на Украине. Это привело к тому, что многие страны, опасаясь санкций со стороны США и коллективного Запада, взяли некоторую паузу в отношении заключения новых контрактов с Россией. Однако та же специальная военная операция показала всю мощь, надежность, эффективность и безотказность российского оружия. При этом самые современные западные образцы вооружений показали "провальные" результаты. В этой связи после окончания СВО следует ожидать резкого всплеска спроса на российское оружие во многих странах мира, в том числе в Индии.

Недоброжелателям в лице англосаксов следует также напомнить, что Россия и Индия 6 декабря 2021 года подписали соглашение между правительствами двух стран о долгосрочном военно-техническом сотрудничестве на период до 2030 года (2021-2030 гг.).

Документ был подписан в присутствии министров обороны Российской Федерации и Республики Индии – генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.

Подписи под соглашением поставили глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.

Соглашение подразумевает сотрудничество видов и родов войск, а также затрагивает вопросы поставки и разработки вооружений и военной техники.

Сотрудничество Москвы и Нью-Дели в оборонной сфере началось с середины 1950-х гг. С тех пор СССР, а потом Россия являлись основными поставщиками ВиВТ Индии. Фактически СССР и Россия сыграли решающую роль в становлении и развитии национальной оборонной промышленности Индии. Опыт СССР, а затем России за почти 70-летний период сотрудничества с Индией прошел испытание временем.

Россия является для Индии надежным партнером, традиционно предлагая не только эксклюзивные образцы вооружения и военной техники, но и ноу-хау: совместные проекты в сфере ВТС подтверждают высокий уровень сложившейся технологической и промышленной кооперации, причем нынешний этап развития сотрудничества двух стран характеризуется существенным повышением удельного веса совместных НИОКР. Такое тесное сотрудничество является важнейшей составляющей российско-индийского стратегического партнерства, отражая чрезвычайно высокий уровень реального доверия между двумя государствами и народами.

При сокращении поставок финальных образцов ВиВТ российского производства акцент двустороннего ВТС перемещается в область передачи лицензий на производство в Индии российских ВиВТ, проведения совместных и заказных НИОКР, а также создания совместных предприятий для разработки, производства, модернизации и ремонта ПВН.

К числу наиболее масштабных проектов, связанных с передачей лицензий на производство в Индии российских ВиВТ, относятся лицензионное производство многофункциональных истребителей Су-30МКИ, ОБТ Т-90С, автоматов Калашникова АК-203, авиадвигателей РД-33 серии 3 для истребителей МиГ-29 и ряд других.

В связи со столь масштабной передачей технологий, в 2005 году было подписано соглашение о взаимной охране прав на интеллектуальную собственность, заключения которого давно добивалась Москва.

В то же время, изменение ситуации в мире в целом и на индийском рынке вооружений в частности, диктует необходимость изменения стратегии поведения России как основного поставщика вооружений на индийский рынок.

"Рособоронэкспорт" оперативно реагирует на изменения конъюнктуры индийского рынка. Сейчас, предлагая ту или иную базовую модель военной техники, индийская сторона сама определяет, что нужно поставить в качестве дополнительной комплектации к базовой модели, в том числе и в том, что касается компонентов западного производства. Участвуя, согласно индийским законам, в тендерах на поставку вооружений и военной техники, "Рособоронэкспорт" предлагает гибкие условия платежей, авансирование, увеличенные гарантийные сроки.

В своей работе "Рособоронэкспорт" учитывает также тот факт, что на индийском рынке хорошо знают советскую/российскую технику. В том, что касается новых разработок, российская сторона предлагает совместные НИОКР и сотрудничество в области новейших технологий.

Наряду с модернизацией индийских вооружений и техники советского и российского производства, более динамичное развитие получают и такие направления сотрудничества двух стран, как создание условий для сервисного обслуживания в Индии поставленных вооружений и техники, а также совместное производство образцов техники и оружия для продажи на рынках третьих стран. В настоящее время успешно функционируют совместные компании по обслуживанию авиационной и военно-морской техники.

Активизировалась работа в области поставки запчастей и налаживания сервисного обслуживания ранее поставленной техники, соответствующего современным требованиям.

В целом можно констатировать, что Россия переходит на совершенно новую ступень военно-технического сотрудничества с Индией – от простых продаж и даже простого лицензионного производства к совместному созданию нового продукта. Ярким примером этого сотрудничества является СП "БраМос аэроспейс". Крылатая ракета "Брамос" состоит на вооружении всех трех видов вооруженных сил Индии. Более того, Индия и Россия согласовали все процедурные вопросы экспорта этой ракеты в третьи страны. Первый крупный экспортный контракт уже заключен. То есть сотрудничество с Россией повышает экспортный потенциал ОПК Индии за счет производства высокотехнологичного и востребованного на мировом рынке продукта.

Последующие совместные проекты с Индией могут включать совместные маркетинг, разработку, производство, поставки и послепродажное обслуживание, а также совместное разделение технических и финансовых рисков. Такая система взаимоотношений позволит России оставаться длительное время в лидерах на рынке ВиВТ Индии.

Сейчас между Россией и Индией выполняется ряд важных и крупных проектов в рамках ВТС. В частности, речь идет о поставках Дели систем ПВО С-400, строительству для индийских ВМС фрегатов проекта 11356, открыт завод по лицензионному производству автоматов Калашникова 200-й серии. Ряд программ в настоящее время находятся на стадии обсуждения.

Безусловно, в новых условиях основным козырем России станет перенесение акцента на совместную разработку, производство и сбыт в третьи страны высокотехнологичного оружия, что может поставить двустороннее российско-индийское ВТС на более высокую ступень по сравнению с конкурентами.

Индия является единственной страной, с которой Россия реализовала уже две долгосрочные программы по военно-техническому сотрудничеству.

Первая долгосрочная программа по ВТС на период 2001-2010 гг. предусматривала поставку ВиВТ для всех видов вооруженных сил Индии, передачу лицензий и оказание содействия в производстве на индийских предприятиях отдельных видов военной продукции, модернизации ранее поставленной в Индию российской военной техники. Эта программа на общую сумму около 18 млрд. долл. практически по всем позициям была выполнена.

Вторая долгосрочная программа включала период 2011-2020 гг. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано в декабре 2009 года.

Россия имеет прочные позиции в нескольких секторах на индийском рынке вооружений. Прежде всего, это касается истребительной авиации (тяжелые истребители), средних многоцелевых транспортных вертолетов, основных боевых танков, боевых кораблей основного класса и ряда других сегментов.

Истребитель Су-30МКИ, производящийся по лицензии на мощностях индийской корпорации ХАЛ, показательный пример того, как наряду с современной техникой Россия передает Индии передовые технологии по ее производству и ремонту. Эти истребители надежно прикрывают воздушные границы Индии. Их модернизация – следующий этап развития программы.

Индия на текущий момент является крупнейшим импортером российских вооружений. Такая же ситуация прогнозируется на обозримую перспективу.

Конкурентами России на рынке вооружений Индии являются США, Франция, Израиль, Великобритания, Италия, Швеция и ряд других стран.

В связи с расширением ВТС США и Индии следует напомнить, что США активно используют практику введения в одностороннем порядке эмбарго на поставку вооружений в те или иные страны под различными предлогами, если политика той или иной страны на определенном этапе времени не соответствует "критериям" США. Причем зачастую эмбарго вводится против тех стран, в которые США ранее поставляли большое количество вооружений. Это приводит к возникновению больших проблем в обеспечении должной обороноспособности стран, подвергшихся такому эмбарго (яркий пример – Иран и Венесуэла), прежде всего, по причине снижения боеготовности из-за прекращения поставок запчастей, технического обслуживания и ремонта ранее поставленной техники. То есть вся ранее поставленная техника превращается в "ненужное железо". Такая ситуация может возникнуть в любой стране, которая по каким-либо причинам будет признана администрацией США "неблагонадежной" по тем или иным причинам.

В такой деликатной сфере как военно-техническое сотрудничество следует также иметь в виду тот факт, что современные сложнейшие системы вооружения заказчик не может со 100-процентной гарантией проконтролировать на предмет отсутствия технических "закладок", которые в решающий момент могут вывести из строя то или иное оборудование, имеющее ключевое значение для обороноспособности страны.

В целом можно констатировать, что на рынке вооружений Индии, одном из крупнейших в мире, развернулась очень жесткая конкурентная борьба между ведущими мировыми поставщиками вооружений.

Россия в структуре импорта вооружений Индии

За 8-летний период (2015-2022 гг.) объем идентифицированного военного импорта Индии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 61,2 млрд. долл. (учет ведется по основным системам обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН).

За период 2015-2022 гг. сформированный Индией пакет заказов на импорт ПВН (без учета ряда проводящихся тендеров) составил 57,1 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2015-2022 гг. занимает Россия – 27,14 млрд. долл. Доля России на рынке вооружений Индии по фактическому объему поставок ПВН в 2015-2022 гг. составила 44,35%. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 22,18 млрд. долл. (40,59%).

В целом в 2015-2022 гг. Индия импортировала вооружение из 17 стран.

Справочно:

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2015-2022 гг., по оценке ЦАМТО, занимает Франция – 15,783 млрд. долл. (25,79%). Сформированный в 2015-2022 гг. портфель заказов – 10,857 млрд. долл. (19,01%). Третье место в рейтинге занимают США – 8,658 млрд. долл. (14,15%). Портфель заказов – 8,964 млрд. долл. (15,7%).

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, Россия в 2023-2026 гг. сохранит за собой первое место на рынке вооружений Индии с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 11,74 млрд. долл. против 17,36 млрд. долл. в 2019-2022 гг. и 9,78 млрд. долл. в 2015-2018 гг. Долевой показатель России на рынке вооружений Индии понизится с 44,35% в 2015-2022 гг. до 30,3% в 2023-2026 гг.

Что касается положения России на период с 2027 года и далее, то здесь все будет зависеть от эффективности работы российской стороны на индийском рынке вооружений в условиях жесткой конкурентной борьбы со своими основными соперниками.

В целом заказы на поставку ПВН Индии в 2023-2026 гг. по состоянию на ноябрь 2023 года имеют 11 стран.

Справочно:

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2023-2026 гг. занимают США – 7,372 млрд. долл. (19,03%). Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2023-2026 гг. занимает категория "тендер", окончательные результаты которых по состоянию на ноябрь 2023 года не были подведены – 6,290 млрд. долл. (16,24% рынка). Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2023-2026 гг. занимает Франция – 3,404 млрд. долл. (8,79% рынка). Следует отметить, что Франция (как США и Россия) имеет много контрактов с поставкой за пределами рассматриваемого периода.