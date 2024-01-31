Сербская пресса: Хорватия проведёт модернизацию партии кувейтских танков М-84АВ для последующей передачи Украине

Интересная информация появилась в сербской прессе, согласно публикации издания TV Front, Кувейт готовится передать Украине крупную партию танков М-84АВ из наличия собственной армии. Речь идет о лицензионной версии советского танка Т-72 югославского производства.

Как пишет издание, власти Кувейта планируют передать более ста танков М-84АВ Хорватии, которая проведет их модернизацию, а уже потом переправит на Украину. Уже определен завод, на котором технику будут модернизировать - это предприятие, входящее в холдинг Đuro Đaković (Джуро Джакович), которое во времена Югославии и вело выпуск лицензионной копии советских танков. Кстати, передача танков Хорватии уже началась, первые шесть М-84АВ уже доставлены на территорию страны, трейлеры с танками были замечены 25 января в Барье в Словении, двигаясь в сторону Хорватии.

Подробности модернизации югославской версии Т-72 для Украины, а также сроки поставки танков не сообщаются. Предположительно, Хорватия за выполнение этого контракта может получить 25 бывших швейцaрских танков Leopard 2A4, снятых с хранения немецкого концерна Rheinmetall и разрешенных к передаче странам, не участвующим в боевых действиях.

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Источник изображения: topwar.ru[/blimg]

Между тем, как сообщает блог bmpd со ссылкой на сербское издание, Хорватия передала Украине два транспортных самолета Ан-32Б, они уже переброшены на один из аэродромов Украины в западной ее части. Сообщается, что данные самолеты Хорватия приобрела в 1995 году, а в 2014 сняла с вооружения и отправила на хранение.