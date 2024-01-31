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Уведомление о планируемой продаже Греции истребителей F-35A

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 26 января 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Греции по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) до 40 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки оценена до 8,6 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки. Вооружение в поставку не входит.

(c) theaviationist.com

Греция направила США официальный запрос (LoR) на закупку по линии FMS 20 истребителей F-35А производства корпорации Lockheed Martin в ноябре 2020 года, и затем повторно - в июне 2022 года. Ожидается, что поставки F-35A ВВС Греции будут начаты в 2027-2028 годах. Предполагается, что закупка будет разделена на два транша по 20 самолетов.

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Страны
Греция
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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