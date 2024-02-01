Ультралегкие ручные пулеметы FN EVOLYS.

Спецподразделения ВС Франции могут стать первыми пользователями недавно представленных ручных пулеметов FN EVOLYS от бельгийского производителя FN Herstal. Это следует из сообщения в социальной сети, опубликованного 5 января 2022 года французским партнером производителя.

Управляющий директор французской компании TR Equipment сообщил о первой поставке ручных пулеметов FN EVOLYS французскому спецназу. Однако остается неясным, идет ли речь о поставке систем для проведения войсковых испытаний или оружие приобретено для включения в арсеналы французской армии.

Практическая стрельба из пулеметов FN-EVOLYS

Согласно источнику, сверхлегкий ручной пулемет FN EVOLYS впервые был продемонстрирован 6 мая 2021 года. В настоящее время FN Herstal предлагает изделие в двух версиях: калибра 7,62 мм x 51 и 5,56 мм x 45. По заявлению производителя, FN EVOLYS сочетает в себе возможности пулемета и оружия, которое по размерам и типу сопоставимо со штурмовой винтовкой.

FN EVOLYS представляет собой ручной пулемет с ленточным питанием, коротким ходом газового поршня и затвором с поворотной запирающей головкой. Оружие имеет легкий монолитный корпус, позволяющий крепить оптику и аксессуары с помощью шины Mil-Std 1913/STANAG 4694. Концепцией оружия изначально предусмотрено использование глушителей. В зависимости от версии оружие весит от 5,5 до 6,2 кг.

Первая демонстрация оружие широкой аудитории состоялась на выставке DSEI 2021 в Лондоне. Там же сообщалось, что британская армия уже заказала пулеметы для испытаний. Некоторые эксперты видят в этом доказательство того, что британские силы осознали свою ошибку, отказавшись от ручного пулемета FN Herstal MINIMI, и теперь остро нуждаются в компенсации. Менеджер по продажам FN Herstal в Великобритании подтвердил на выставке, что у FN Herstal есть твердые планы предложить FN EVOLYS для ожидаемого тендера на стрелковое оружие для нового полка рейнджеров Великобритании.

Ручной пулемет FN-EVOLYS

Тактико-технические характеристики ручных пулеметов FN EVOLYS. Источник: invoen.ru

По материалам ресурса soldat-und-technik.de