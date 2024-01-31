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ТАСС

Косачев: шумиха вокруг отставки Залужного говорит о попытке переложить ответственность

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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Значит, есть что и за что перекладывать, отметил вице-спикер Совета Федерации

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. История с вероятной отставкой главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного говорит о попытке переложить друг на друга ответственность за тотальные провалы Украины на фронте и в тылу, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Вся вчерашняя шумиха вокруг весьма вероятной, но так и не состоявшейся "отставки" украинским президентом украинского главкома - это история про перекладывание друг на друга ответственности за тотальные провалы украинской политики на фронте и в тылу. Значит, есть что перекладывать. И есть - за что", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) со своей стороны сообщил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Затем СМИ также распространяли информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а вместо него назначат начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Также некоторые телеграм-каналы сообщили об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. Тогда Минобороны заявило, что распространяющаяся информация - это неправда. Однако это вызвало вопросы в СМИ, опровергло ли ведомство отставку и министра, и главкома или лишь Умерова. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не увольнял Залужного. 

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Страны
Украина
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