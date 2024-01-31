Расчет БПЛА Zala ликвидировал «Ланцетами» три танка ВСУ к югу от Артемовска

Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala подразделения беспилотной авиации Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск обнаружил три танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут) и скорректировал их поражение барражирующими боеприпасами «Ланцет». Об этом 30 января сообщило Министерство обороны России.

В ходе боевого дежурства, включая условия помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, расчеты многофункциональных БПЛА Zala уссурийских десантников выполняют полеты на тактическую глубину для разведки, поиска целей и дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, а также ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

Беспилотники работают круглые сутки, пояснили в ведомстве. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами, в частности мощной камерой и тепловизором. Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ в районе Клещеевки, к югу от Артемовска, оператор БПЛА Zala обнаружил два танка украинской армии, которые вели огонь по российским позициям из лесопосадки.

Как только цели противника были обнаружены, их координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход «Ланцетов» на цели и зафиксировал поражение двух танков ВСУ в лесопосадке. Аналогичным способом был поражен еще один танк ВСУ в ночное время. Для наведения и фиксации поражения был применен тепловизор, установленный на БПЛА Zala.

Во время боевых задач расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления группировки «Юг» позиции украинских боевиков, их огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов. Беспилотники активно применяются с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня, а также наведения и фиксации поражения бронетехники ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Накануне, 29 января, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал брошенные позиции и оставленную военную западную технику украинскими боевиками на артемовском направлении. Как следует из предоставленных им кадров, в условиях густого тумана при наступлении к Часову Яру российские военные при помощи техники вытащили из кювета брошенный военными ВСУ американский бронетранспортер М113. Позже над ним установили флаг России и отправили на рембазу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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