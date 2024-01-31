Войти
Известия.ru

Расчет БПЛА Zala ликвидировал «Ланцетами» три танка ВСУ к югу от Артемовска

512
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala подразделения беспилотной авиации Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск обнаружил три танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут) и скорректировал их поражение барражирующими боеприпасами «Ланцет». Об этом 30 января сообщило Министерство обороны России.


В ходе боевого дежурства, включая условия помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, расчеты многофункциональных БПЛА Zala уссурийских десантников выполняют полеты на тактическую глубину для разведки, поиска целей и дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, а также ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

Беспилотники работают круглые сутки, пояснили в ведомстве. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами, в частности мощной камерой и тепловизором. Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ в районе Клещеевки, к югу от Артемовска, оператор БПЛА Zala обнаружил два танка украинской армии, которые вели огонь по российским позициям из лесопосадки.

Как только цели противника были обнаружены, их координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход «Ланцетов» на цели и зафиксировал поражение двух танков ВСУ в лесопосадке. Аналогичным способом был поражен еще один танк ВСУ в ночное время. Для наведения и фиксации поражения был применен тепловизор, установленный на БПЛА Zala.

Во время боевых задач расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления группировки «Юг» позиции украинских боевиков, их огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов. Беспилотники активно применяются с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня, а также наведения и фиксации поражения бронетехники ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Накануне, 29 января, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал брошенные позиции и оставленную военную западную технику украинскими боевиками на артемовском направлении. Как следует из предоставленных им кадров, в условиях густого тумана при наступлении к Часову Яру российские военные при помощи техники вытащили из кювета брошенный военными ВСУ американский бронетранспортер М113. Позже над ним установили флаг России и отправили на рембазу.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.08.2023
NYT заявила о неприменении Украиной техники США при ударах по РФ
28.08.2023
Из пушек по воробьям с небывалой эффективностью
13.06.2023
Небесный щит Америки
06.06.2023
Пентагон соврал России и всему миру: он знал о планах ВСУ атаковать Москву
13.03.2023
Достать «Кинжалы»: в ответ на брянский теракт нанесен ракетный удар
26.12.2016
Путин приказал: "Не расслабляться!"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 16:40
  • 58887
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ
  • 31.01 05:10
  • 38
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 30.01 18:20
  • 6
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 30.01 16:09
  • 0
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 30.01 15:48
  • 2
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 30.01 15:35
  • 0
Польский генерал Гоцул: Готовим войска к войне, а не к пикникам
  • 30.01 03:01
  • 1
Сравнение оружия: преимущества реальные и мнимые
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля