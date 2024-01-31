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ТАСС

Ростех сообщил, что морской "Панцирь" обеспечивает защиту от всех средств нападения

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Источник изображения: Отдел Тихоокеанского флота/ ТАСС, архив

Его можно установить на большинство российских кораблей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новейший морской зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" производства холдинга "Высокоточные комплексы" в ходе боевого применения обеспечивает эффективность противодействия всем средствам воздушного нападения. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации "Ростех".

"В ходе боевого применения комплекс "Панцирь-МЕ" обеспечивает надежную защиту надводного корабля от всех средств воздушного нападения", - рассказали там.

"Панцирь-МЕ" - корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С". Этот комплекс может быть установлен на большинстве российских кораблей и подходит для оснащения кораблей постройки других стран. Он обеспечивает надежную защиту кораблей от всех видов существующих и перспективных средств воздушного нападения во всем диапазоне условий их боевого применения.

Комплекс разработан специалистами АО "Конструкторское бюро приборостроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) и является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Панцирь-МЕ
Компании
КБП
Ростех
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