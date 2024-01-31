Испытания дрона-конвертоплана "Ловкий" завершат в феврале

"Хардберри-РусФактор": дрон-конвертоплан "Ловкий" испытают в феврале 2024 года

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Испытания тестового образца дрона-конвертоплана "Ловкий" завершатся в начале февраля 2024 года, после чего его планируется представить его Минобороны РФ, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика данного БПЛА "Хардберри-РусФактор" Алексей Герман.

Ранее Герман рассказал РИА Новости о создании "Ловкого", который способен летать на "самолётных крыльях" в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне спецоперации коптеров, развивая скорость до 200 километров в час.

"Мы провели показательные полёты модели для Минобороны РФ. Сейчас военное ведомство ждёт от нас полноценный испытательный образец для тестовых полётов. К началу февраля мы планируем завершить испытания новой версии БПЛА, в ходе которых мы должны будем сами для себя подтвердить характеристики нашего беспилотника", - сказал он.

По его словам, следующим шагом должно стать проведение тестовых полётов для военного ведомства.

"Заинтересованность у Минобороны есть, они сами на нас вышли и попросили представить беспилотник на испытания. По итогам нашего участия в форуме "Армия-2023" мы получили от Минобороны пожелание, чтобы "Ловкий" не летал по сигналу GPS и каких-либо других спутниковых систем", - рассказал собеседник агентства.

Сегодня программисты компании пишут для "Ловкого" код, который позволит ему летать, ориентируясь на "залитые" в него карты без спутникового сигнала, таким образом, он не сможет попасть в зону действия РЭБ противника. "Эту программу мы хотим сделать универсальной, чтобы её можно было устанавливать не только на "Ловкого", но и любые российские беспилотники".

Дальность полёта и передачи данных дрона-конвертоплана – до 50 километров, высота полёта – до 5 километров, крейсерская скорость "Ловкого" - 160 км/ч с возможностью разогнаться до 200 км/ч.