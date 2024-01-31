Ростех: морской "Панцирь" защитит от новых модернизированных противокорабельных ракет

Уникальность комплекса, в частности, состоит в наличии самых современных радиолокационно-оптических средств обнаружения и сопровождения целей, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" холдинга "Высокоточные комплексы", оснащенный современными средствами обнаружения и сопровождения целей, способен противостоять низколетящему высокоточному оружию, в том числе новым типам модернизированных противокорабельных ракет. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"Применение в боевом модуле комплекса "Панцирь-МЕ" многофункциональной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой и зенитной управляемой ракетой обеспечивает одновременный обстрел нескольких целей, а также поражение новых типов модернизированных противокорабельных ракет и малоразмерных средств воздушного нападения и надводных целей", - сказали в Ростехе.

Там подчеркнули, что все это "обеспечивает боевую устойчивость защищаемых кораблей от всех современных средств воздушного нападения, в том числе низколетящего высокоточного оружия". Все этапы боевой работы комплекса - от поиска цели до ведения огня - осуществляются в движении.

"Уникальность комплекса состоит в наличии самых современных радиолокационно-оптических средств обнаружения и сопровождения целей и двух эффективных видов зенитного вооружения: ракетного и артиллерийского. Комбинированное использование радиолокационной и оптической системы управления обеспечивает всепогодность и всесуточность его работы", - пояснили в госкорпорации.

"Панцирь-МЕ" - корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С". Этот комплекс может быть установлен на большинстве российских кораблей и подходит для оснащения кораблей постройки других стран. Он обеспечивает надежную защиту кораблей от всех видов существующих и перспективных средств воздушного нападения во всем диапазоне условий их боевого применения.

Комплекс разработан специалистами АО "Конструкторское бюро приборостроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) и является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления.