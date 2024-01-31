Блинкен заявил, что все успехи Украины окажутся под угрозой без новой помощи США

Для дальнейшего обеспечения успеха Киева и стратегического поражения Москвы "жизненно важно", чтобы Конгресс одобрил запрос на дополнительное финансирование, заявил госсекретарь Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что без одобрения Конгрессом дополнительной помощи Киеву под угрозой окажутся все успехи Украины, достигнутые при содействии Запада. С таким утверждением руководитель внешнеполитического ведомства выступил в понедельник на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

"Для дальнейшего обеспечения успеха Украины и стратегического поражения России жизненно важно, чтобы Конгресс одобрил представленный президентом [США Джо Байденом] запрос на дополнительное финансирование. Проще говоря, без этого запроса на дополнительное финансирование под угрозой окажется все, чего достигли украинцы, чего мы помогли им достичь", - сказал госсекретарь.

"Без этого запроса мы дадим всем нашим противникам мощный неверный сигнал того, что мы не настроены серьезно на защиту свободы, защиту демократии. И это станет подтверждением для [президента России] Владимира Путина, что он может каким-то образом продержаться дольше Украины и дольше нас. Этого не будет. Мы должны сделать так, чтобы этого не произошло", - утверждал Блинкен.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл.