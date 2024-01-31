Борис Джонсон заявил о вине НАТО перед Украиной

Сейчас в мире "демократия отступает, а автократия добивается своего", отметил экс-глава правительства Великобритании

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс испытывает чувство вины перед Киевом, так как допустил начало конфликта на Украине. Такое мнение экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон (2019-2022) высказал в интервью Би-би-си, отрывки из которого вошли в новый документальный фильм вещательной корпорации.

"В НАТО существует глубокое институциональное чувство вины. Если бы альянс выполнил то, что обещал, и украинцы действительно встали бы на путь к полноценному членству, то, весьма вероятно, [президент России Владимир] Путин не сделал бы того, что он сделал, - сказал бывший премьер. - Наша коллективная двусмысленная позиция, которая так долго сохранялась, вечные попытки усидеть на двух стульях сразу, оказались фатальны, поскольку Путин решил: "Ага, они это не всерьез".

По словам Джонсона, сейчас в мире "демократия отступает, а автократия добивается своего". Как надеется политик, конфликт на Украине "ознаменовал, что этому приходит конец", а страны Запада дадут решительный отпор России.

Вспоминая о своем визите в Киев в апреле 2022 года, Джонсон сказал, что считает, что для Украины в тот момент было бы неправильным смириться с потерей территорий и заключить мир с Россией.

"Нельзя вести переговоры с крокодилом, который уже откусил вам полноги и предлагает откусить вторую ногу", - заявил Би-би-си экс-премьер.