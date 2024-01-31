Требуются сварщики: как нехватка квалифицированных кадров может сказаться на ходе украинского конфликта (Financial Times, Великобритания)

FT: на западных военных предприятиях не хватает квалифицированных рабочих

Западные оружейные компании столкнулись с нехваткой квалифицированных рабочих, что не позволяет резко нарастить объемы выпуска продукции, пишет FT. Им потребуется не менее двух лет для производства такого количества боеприпасов, чтобы украинские солдаты были снабжены так же хорошо, как и российские.

Войны могут вспыхивать, затягиваться и проигрываться потому, что оборонным предприятиям не хватает квалифицированных работников, способных делать боеприпасы.

История показывает, что, когда политический класс игнорирует положение рабочих, зачастую это выходит ему боком. И сегодня эта истина по-прежнему актуальна. С момента обострения конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке правительства многих стран стали инвестировать гораздо больше средств в оборону. Но проблема в том, что, чтобы поспевать за спросом, им не хватает квалифицированной рабочей силы.

Когда в октябре 2014 года Стефан Лёвен занял пост премьер-министра Швеции, некоторые наблюдатели искренне удивлялись тому, что лидер социал-демократов начинал свою трудовую карьеру в качестве сварщика. Но те, кто свысока относится к Лёвену из-за того, что когда-то он работал на промышленном предприятии, видимо, не подозревают, что сварочные работы требуют продвинутых навыков. Хорошие сварщики просто незаменимы в производстве оборонной техники — именно там Лёвен и зарабатывал себе на жизнь, будучи сотрудником шведской компании Hägglund & Söner (которая сейчас входит в состав BAE Systems). А еще в 2014 году опыт работы в области производства оружия не особенно ценился.

Однако теперь времена изменились. В прошлом году расходы на военную технику и оружие в европейских странах-членах НАТО и в Канаде подскочили на 24,9%. Сегодня союзники тратят на оружие и технику в среднем 27,8% своих оборонных бюджетов (а Польша и Финляндия — более половины). Другие страны тоже вкладывают средства в вооружение: Австралия модернизирует свой подводный флот, строя атомные субмарины в рамках договора Aukus с Великобританией и США.

Но оборонные предприятия сталкиваются с серьезными трудностями в попытках найти столь нужных им сварщиков, электриков и других квалифицированных рабочих. "Самый больший риск в строительстве атомных подлодок в рамках партнерства Aukus состоит в том, удастся ли нанять и обучить достаточное число квалифицированных сварщиков", — предупредил журнал Asia-Pacific Defence Reporter в марте 2023 года, то есть спустя полтора года после объявления о создании альянса. Европейские оборонные компании сталкиваются с аналогичными проблемами. "Пожилые работники постоянно уходят на пенсию, — сказал мне топ-менеджер одного крупного европейского оборонного предприятия. — А миллениалов трудно привлечь на работу. Мы сталкиваемся с разрывом между поколениями в тот самый момент, когда нам необходимо расширяться".

И с дефицитом квалифицированной рабочей силы сталкиваются не только крупные оборонные компании, которые продают свою продукцию непосредственно правительствам, но и их поставщики. "Сегодня в оборонной промышленности всем нужны машины, всем нужны квалифицированные рабочие, — сказал мне Давид Чур (David Chour), исполнительный директор Czechoslovak Group (CSG). — Найти технику очень сложно, и сроки поставок постоянно увеличиваются".

Компания CSG, которая производит 155-миллиметровые снаряды для гаубиц, используемые странами НАТО и Украиной, хотела бы нарастить темпы производства. Но ждать новых машин придется почти четыре года. (Компания уже работает на имеющемся у нее оборудовании в три смены.) "Если бы у нас было достаточно мощностей, мы могли бы производить в три раза больше боеприпасов, чем сейчас", — объяснил Чур.

Производство оружия также предполагает исключительно высокий уровень профессионализма работников. "В конце процесса изготовления артиллерийских снарядов, когда вам нужно поместить взрывчатку внутрь снаряда, все необходимо делать вручную, — продолжил Чур. — Есть такие детали самолетов, которые тоже до сих пор изготавливаются вручную. Существует множество автоматизированных процессов, но оборонное производство опирается на квалифицированных специалистов".

Западные страны сейчас испытывают на себе серьезное давление, осознавая необходимость увеличивать поставки оружия на Украину и одновременно с этим наращивать собственные оборонные арсеналы. Производители оружия сталкиваются с фундаментальной дилеммой: в мирное время, когда они нуждаются в постоянном потоке контрактов на поставки, у политиков нет никаких стимулов тратить средства на оружие. Но в периоды нестабильности расходы на оборону резко вырастают, что оборачивается множеством новых заказов, но приводит к длительным задержкам в поставках, потому что у компаний попросту нет квалифицированных рабочих.

Особенно остро эти задержки ощущаются теми, кто находится на передовой. Как сказал мне один высокопоставленный чиновник, западным производителям оборонной продукции потребуется два года на производство такого количества боеприпасов, чтобы украинские солдаты были снабжены так же хорошо, как и русские. Тайвань до сих пор ждет значительную часть оружия на сумму 19 миллиардов долларов, которое он заказал у американских производителей. Войны могут вспыхивать, растягиваться и проигрываться потому, что нашим оборонным предприятиям не хватает квалифицированных специалистов.

Организация Weld Australia предложила Канберре открыть специальную академию для подготовки сварщиков в области судостроения. В Соединенных Штатах представители оборонной промышленности все активнее участвуют в школьных ярмарках профессий. Тактики, позволяющие привлекать людей в эти профессии, — это беспроигрышный вариант с учетом того, что сейчас странам необходимо гарантировать устойчивые поставки оборонной продукции.

Это правда, что новые технологии заставляют оборонные компании вкладывать средства в развитие новых навыков. Но им все равно будут нужды традиционные специалисты — и они вполне могут лишиться сварщиков, на свою беду.

Автор: Элизабет Броу (Elizabeth Braw)