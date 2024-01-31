Блинкен заявил, что США начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине

Госсекретарь США отметил, что в том случае, если Вашингтон полностью прекратит оказывать помощь Киеву, то "европейцам и другим станет сложнее продолжать делать то, что они делали"

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Американская администрация начала видеть на поле боя на Украине последствия прекращения поставок вооружений Киеву. С таким заявлением выступил в понедельник на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"И у нас теперь, в настоящее время, закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые подлинные свидетельства того, что это означает на поле боя", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, не вдаваясь в подробности.

"Если США не выполнят свои обязательства, то европейцам и другим станет сложнее продолжать делать то, что они делали", - отметил Блинкен, комментируя перспективы потенциального отказа законодательной ветви власти в Вашингтоне от дальнейшего оказания Украине крупной военной и финансовой помощи.