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ТАСС

Блинкен заявил, что США начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Турар Казангапов/ ТАСС

Госсекретарь США отметил, что в том случае, если Вашингтон полностью прекратит оказывать помощь Киеву, то "европейцам и другим станет сложнее продолжать делать то, что они делали"

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Американская администрация начала видеть на поле боя на Украине последствия прекращения поставок вооружений Киеву. С таким заявлением выступил в понедельник на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"И у нас теперь, в настоящее время, закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые подлинные свидетельства того, что это означает на поле боя", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, не вдаваясь в подробности.

"Если США не выполнят свои обязательства, то европейцам и другим станет сложнее продолжать делать то, что они делали", - отметил Блинкен, комментируя перспективы потенциального отказа законодательной ветви власти в Вашингтоне от дальнейшего оказания Украине крупной военной и финансовой помощи. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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