Отмести угрозу: Санкт-Петербург защитят новыми дивизиями

Оборону на северо-западном направлении хотят укрепить мотострелковыми и танковыми соединениями

Защиту Санкт-Петербурга и всего северо-запада страны усилят несколькими новыми мотострелковыми соединениями и, возможно, танковой дивизией, сообщили источники «Известий» в Министерстве обороны России. Они появятся в составе формируемого сейчас Ленинградского военного округа, задачей которого станет нейтрализация угроз со стороны вступившей в НАТО Финляндии, а также Швеции, Норвегии и стран Прибалтики. Часть новых соединений должна быть развернута на Карельском перешейке, чтобы гарантированно защитить именно Санкт-Петербург, полагают эксперты.

Парировать угрозы со стороны Прибалтики и Скандинавии

В составе формируемого Ленинградского военного округа (ЛенВО) появятся новые мотострелковые дивизии, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. По словам собеседников издания, рассматривается и возможность создания в составе ЛенВО танковой дивизии, однако насчет нее решение пока не принято. Прикрывать новые соединения будут северо-западные регионы России.

В связи с созданием нового военного округа естественно стоит задача наполнения его частями, подразделениями и соединениями, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

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— Как мне кажется, будет две мотострелковых и одна танковая дивизия, — предположил он. — Это общевойсковое наполнение, а еще есть наполнение родов войск и служб: артиллерия, РЭБ, разведка и другие. Но для нас важно, чтобы создавались новые мотострелковые дивизии. На первом этапе Ленинградский военный округ будет не так силен, как хотелось бы, но со временем это будет весьма мощное объединение стратегического уровня, способное решать задачи как обороны, так и наступления.

Ранее на этом направлении было очень мало частей, которые «присматривали» за Финляндией и Эстонией, но теперь ситуация изменилась, и надо развертывать новые, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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— Создаваемый Ленинградский военный округ будет парировать угрозы со стороны Прибалтики, Финляндии, Швеции и Норвегии, — уточнил он. — Раньше у нас с ними были нормальные отношения, но они решили их испортить. Это их право, но нам надо давать на это ответ.

Новые дивизии должны базироваться на Карельском перешейке — чтобы от стран — членов НАТО был гарантированно защищен Санкт-Петербург — и севернее него, полагает эксперт.

Деление и соединение

Ленинградский военный округ упразднили в 2010 году, когда в результате слияния его с Московским образовался Западный военный округ (ЗВО). На момент реформирования ЛенВО был самым малочисленным округом. На его территории не было не только ни одной общевойсковой армии, но и ни одной дивизии. Сухопутные войска были представлены лишь тремя бригадами. На тот момент угроза с северо-западного направления не рассматривалась как существенная.

В состав Западного военного округа вошли три армии: 6-я общевойсковая на севере, 1-я гвардейская танковая в центре и 20-я общевойсковая на юге. Кроме того, командующему войсками округа подчинялся Балтийский флот и специализированные бригады окружного подчинения. В зоне ответственности округа оказалась вся западная граница России.

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Воссоздать Московский и Ленинградский военные округа было решено в 2022 году на фоне устремлений Финляндии и Швеции в НАТО. Тогда глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о планах разделить ЗВО на два округа. А 19 декабря прошлого года на коллегии военного ведомства министр заявил, что формирование этих объединений продолжается. Он отметил, что это делается в связи с вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции.

Процесс разделения ЗВО должен завершиться к 1 марта. После этого Ленинградский военный округ будет парировать угрозы со стороны Финляндии, Швеции и Прибалтики, а Московский — на украинском направлении.

После того как Финляндия и Швеция заявили о своем стремлении в НАТО, в Москве начали активно укреплять северо-западные рубежи. Как сообщали «Известия», было принято решение о формировании новой общевойсковой армии в составе Северного флота. В ее состав войдут мотострелковые бригады, полки и дивизии, личный состав которых обучат ведению боевых действий в условиях Заполярья.

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На западном направлении также развернут новую армию ВВС и ПВО. Она будет состоять из полков истребителей, бомбардировщиков, а также частей противовоздушной обороны и радиотехнических войск.

Также западное стратегическое направление усиливают частями штурмовой авиации, укомплектованными знаменитыми «Грачами» — штурмовиками семейства Су-25. Их задачей станет непосредственная поддержка сухопутных войск на поле боя. Также штурмовики будут взаимодействовать с вертолетами армейской авиации.

Кроме того, военное ведомство размещает на аэродроме Левашово под Санкт-Петербургом самолеты и вертолеты морской авиации Военно-морского флота. Помимо боевых самолетов, на нем планируется развернуть пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты, принадлежащие морской авиации ВМФ.

Роман Крецул

Алексей Михайлов

Юлия Леонова