Эрдоган заявил о планах Турции производить космические аппараты

Президент также сообщил о планах строительства второго турецкого авианосца

СТАМБУЛ, 29 января. /ТАСС/. Турция планирует наладить производство своих космических аппаратов. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью, его выступление транслировал телеканал NTV.

"Отправка в космос нашего первого астронавта стала нашим первым шагом для подготовки нового поколения. Надеюсь, мы и свою ракету увидим в космосе. Даст бог, мы в ближайшие годы приступим к производству своих космических кораблей", - сказал Эрдоган.

В январе Турция отправила на МКС своего первого астронавта Альпера Гезеравджи. Он, как ожидается, вернется на Землю в конце этой недели.

Эрдоган также сообщил о планах строительства второго турецкого авианосца. "Когда мы пришли к власти [в 2002 году], доля Турции в собственной оборонной промышленности составляла всего 20%. Сейчас мы достигли уровня обеспечения в 80% и намерены выйти на все 100%. Если вы слабые [в военном отношении], вам бросают вызовы. Теперь мы будем строить свой второй авианосец на собственной верфи", - отметил турецкий лидер.

В апреле 2023 года ВМС Турции получили десантный корабль Anadolu, на котором могут размещаться ударные беспилотники. В Анкаре его называют первым турецким авианосцем. В январе исполком оборонной промышленности Турции принял решение о строительстве новых типов кораблей для ВМС, в том числе авианосцев.