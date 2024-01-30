Даже американцы не предполагали. Названы причины провала "контрнаступа" ВСУ (Foreign Affairs, США)

FA: мощная российская оборона привела к провалу контрнаступления ВСУ

Глубоко эшелонированная линия обороны, высокая мотивация и профессионализм российских войск стали причиной провала украинского контрнаступления, пишет FA. Организаторы операции не учли уроков прошлого и переоценили потенциал ВСУ, что привело к огромным потерям атакующей стороны.

Пробить глубоко эшелонированную оборону крайне трудно

Многие возлагали большие надежды на летнее контрнаступление ВСУ в 2023 году. Предыдущие успехи Украины в Киевской, Харьковской и Херсонской областях породили ожидания, что новое наступление, для которого Запад отправил Украине современную военную технику и обучил ее солдат, позволит прорвать российскую линию обороны в более существенных масштабах и перерезать сухопутный коридор, соединяющий Россию с Крымом. Многие считали, что, если бы ВСУ удалось это сделать, возникшая в результате угроза для Крыма могла бы заставить Путина свернуть его специальную военную операцию.

Но результаты контрнаступления оказались очень далеки от тех ожиданий. Хотя летом украинские силы добились некоторых успехов, никаких существенных прорывов так и не произошло. Украинцам удалось продвинуться вперед лишь незначительно — да еще и ценой огромных потерь, — но к настоящему моменту все их достижения были сведены на нет успехами русских на других участках передовой. Сейчас уже совершенно ясно, что контрнаступление ВСУ провалилось.

Почему? И как это может сказаться на дальнейшем развитии украинского конфликта, а также на будущем противостояния в более широком смысле? Чтобы дать основательные ответы на эти вопросы, нужны данные и материалы, которые пока недоступны для ознакомления. На данный момент ответ на них стоит искать в том, как стороны конфликта, в первую очередь российские военные, использовали имевшиеся в их распоряжении силы и ресурсы. К концу весны русские возвели глубоко эшелонированную линию обороны, прорвать которую крайне тяжело, о чем свидетельствует более чем столетняя практика ведения боевых действий. В ходе наземных боевых действий осуществить прорыв по-прежнему возможно, однако для него необходимы определенные условия, которых на Украине сейчас нет: нужно, чтобы у "защитника", в данном случае у России, передний край линии обороны был неглубоким, плохо подготовленным и не имел адекватной материально-технического обеспечения и чтобы солдаты были немотивированными и неготовыми защищать свои позиции. Так было с российскими войсками в Киевской, Харьковской и Херсонской областях в 2022 году (в реальности Россия отвела войска с этих территорий с целью проведение мирных переговоров, договоренности о которых Украина нарушила. – Прим. ИноСМИ.). Но теперь все изменилось.

И это не сулит Украине ничего хорошего. В отсутствие прорыва в наступлении успех в наземной операции требует долгой борьбы на истощение. Для Украины благоприятный исход в конфликте на истощение пока еще возможен, но для этого потребуется, чтобы ее силы сумели продержаться дольше ее численно превосходящего противника в борьбе, которая может затянуться на долгие годы.

Сомнительные объяснения

Есть те, кто склонен винить Соединенные Штаты в провале контрнаступления ВСУ. Не все просьбы Киева о помощи были удовлетворены. К примеру, если бы Америка предоставила Украине истребители F-16, ракеты дальнего действия ATACMS и танки "Абрамс" раньше или в больших количествах, утверждают сторонники этой версии, Украина смогла бы осуществить прорыв. Большее количество более совершенной техники всегда помогает, то есть ВСУ могли бы достичь значительных успехов в своем контрнаступлении, если бы у них было больше современного оружия. Но в наземных войнах технологии редко играют решающую роль, и ни одна из перечисленных выше систем, скорее всего, не помогла бы изменить исход контрнаступления ВСУ в 2023 году.

К примеру, F-16 представляют собой платформу, разработанную 46 лет назад, которая не сумеет "выжить" в условиях нынешнего режима обеспечения боевого применения средств ПВО. Соединенные Штаты и НАТО заменяют их более совершенными истребителями F-35 именно потому, что они слишком уязвимы. Хотя с момента принятия на вооружение в 1978 году F-16 был модернизирован и по многим параметрам он опережает еще более старые и менее живучие украинские МиГ-29 советской разработки, несколько истребителей F-16 никоим образом не помогут Украине обрести превосходство в воздухе, которое могло бы способствовать прорыву на земле.

Ракеты ATACMS позволили бы ВСУ наносить удары по более глубоким целям противника, особенно в контролируемом Россией Крыму, и это помогло бы им снизить эффективность российской системы материально-технического снабжения. Но на любое оружие всегда найдутся средства противодействия, и Россия уже продемонстрировала способность выводить из строя системы GPS-наведения, которые ракеты ATACMS используют для ударов по целям. Когда Украина только начинала применять ракетные системы меньшей дальности HIMARS в 2022 году, они оказались чрезвычайно эффективными, но теперь это уже не так — отчасти потому, что русские перенесли крупные узлы снабжения за пределы досягаемости этих ракет, а отчасти потому, что они научились подавлять GPS-сигналы, которые ракеты используют для наведения на цели.

Американские танки "Абрамс" намного превосходят украинские танки, среди которых в основном Т-64 и Т-72, выпущенные еще в советскую эпоху. То же самое можно сказать и о немецких танках "Леопард-2", которые Украина применяла в своем летнем контрнаступлении. "Леопарды-2" хорошо себя показали, однако их вряд ли можно назвать неуязвимым супероружием. Из менее чем 100 "Леопардов", которые Украина получила, минимум 26 были уничтожены, а другие сейчас невозможно эксплуатировать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием. Как и в случае со всеми остальными танками, эффективность применения и выживаемость "Леопардов-2" и "Абрамсов" зависит от тесной координации действий с пехотой, артиллерией и инженерными войсками, и им требуется обширная вспомогательная инфраструктура для того, чтобы они могли эффективно участвовать в боевых операциях. В 2023 году Украина продемонстрировала, что она не в состоянии обеспечить все это. "Леопарды-2", не получавшие адекватной технической поддержки, возглавили первые летние атаки, но не добились значительных спехов. Если бы у ВСУ было больше современных танков, возможно, это улучшило бы ситуацию, но ход контрнаступления не дает нам поводов думать, что более совершенные танки могли бы сыграть решающую роль.

Другие эксперты связывают провал контрнаступления с более масштабными революционными изменениями в характере военных действий: по их мнению, новые технологии делают поле боя слишком смертоносным для того, чтобы осуществлять успешные наступательные маневры, независимо от того, есть у вас истребители F-16, ракеты ATACMS и танки "Абрамс" или нет. Дроны, спутниковое наблюдение и высокоточное оружие — это технологии, на которых большинство теоретиков военной революции сейчас делают особый акцент. Однако все эти компоненты присутствовали и в наступательных действиях ВСУ в 2022 году, и в провале ее контрнаступления в 2023 году. Кроме того, реальное поражающее действие этих новых систем в условиях боя оказалась ненамного выше поражающей способности предыдущих поколений оружия, которое применялось последние сто лет. Военный опыт Украины демонстрирует крайне мало свидетельств того, что мы вступаем в эпоху, когда доминирование в обороне будет обусловлено технологиями.

Кто-то указывает на уровень подготовки солдат и качество стратегических решений. Бригады, которые военное командование Украины выделило для осуществления контрнаступления, состояли в основном из неопытных солдат, которые перед отправкой в бой прошли короткий курс подготовки под руководством западных инструкторов продолжительностью всего пять недель. Напомню, что в годы Второй мировой войны британские пехотинцы сначала 22 недели проходили обучение, затем продолжали подготовку в своих боевых частях и только потом отправлялись на фронт. Пяти недель недостаточно, чтобы освоить все сложности и нюансы современного боя. Некоторые американские офицеры также говорили, что украинское командование ослабило боевую мощь ВСУ, рассредоточив свои силы по трем фронтам, вместо того чтобы направить всю мощь на одно направление, в результате чего на всех трех фронтах войска Киева оказались слишком слабыми для сколько-нибудь значимого прорыва. Согласно этой точке зрения, рассредоточив свои усилия и не имея возможности обеспечить адекватную подготовку солдат ключевых подразделений, украинцы не сумели эффективно использовать средства, имевшиеся в их распоряжении.

Присущие сложности

В аргументах касательно подготовки солдат и решений военного командования Украины действительно присутствует доля истины. Как я ранее писал в своей статье для журнала Foreign Affairs, то, как именно используются силы и ресурсы, обычно играет более значимую роль, нежели то, какие материальные средства имеются в наличии. Поэтому объяснения, касающиеся характера применения сил и средств, выглядят довольно обоснованными. Но эти аргументы подразумевают, что, если бы украинские солдаты были лучше подготовлены и их усилия оказались более сконцентрированными, они сумели бы осуществить прорыв в 2023 году. Возможно. Однако, хотя русские, возможно, и не проявили особых навыков и мотивации в атакующих действиях, к настоящему моменту они превратились в весьма компетентных "защитников". В 2023 году линия обороны русских оказалась глубокой, хорошо подготовленной, прикрытой обширными минными полями, пользующейся поддержкой мобильных резервов и укомплектованной личным составом, который упорно сражался, отбивая атаки. История показывает, что прорыв такой линии обороны — это крайне сложная задача даже для хорошо подготовленной атакующей стороны.

Немецкий Вермахт эпохи Второй мировой войны считается одной из самых опытных армий современности на тактическом и оперативном уровнях ведения войны. Тем не менее, попытки немцев осуществить прорыв под Курском в 1943 году провалились, потому что они натолкнулись на глубокую и хорошо подготовленную линию обороны советских войск. Немецкий Африканский корпус Эрвина Роммеля не сумел прорвать глубокую оборону союзников в ливийском Тобруке в 1941 году, несмотря на свое превосходство в воздухе и значительное преимущество в танках. Не смог Роммель прорвать и глубокую оборону союзников в битве при Алам-эль-Хальфе в Египте в 1942 году.

На самом деле в истории крайне мало примеров успеха попыток нападающей стороны прорвать подобные оборонительные рубежи защитников. В годы Второй мировой войны армии союзников, обладавшие превосходством в воздухе и сокрушительным численным преимуществом, все же не смогли одолеть подобные линии обороны в операциях "Эпсом", "Гудвуд" и "Маркет-Гарден", а также в сражениях при Монте-Кассино, на Линии Зигфрида и у Виллер-Бокаже в 1944–1945 годах. Эта тенденция наблюдалась и после окончания Второй мировой войны. Танковое наступление иракцев увязло в умеренно глубокой иранской обороне при осаде Абадана в 1980–1981 годах, а иранцам не удалось прорвать глубоко эшелонированную оборону Ирака в Басре в 1987 году. Точно такая же картина наблюдалась и в битве при Цороне между Эфиопией и Эритреей и во время израильского вторжения в южный Ливан в 2006 году: наступление механизированных бригад продвигалось крайне медленно, когда они наталкивались на глубокие и хорошо подготовленные линии обороны.

Прорывы в ходе наступлений случаются. Но для них как правило требуется, чтобы все звезды сошлись — чтобы атакующие силы обладали нужными наступательными навыками и необходимыми средствами, а передний край линии обороны был неглубоким, плохо подготовленным и не имел адекватной материально-технической поддержки или чтобы его солдаты были немотивированными. Вторжение немцев во Францию в 1940 году вывело Францию из войны всего за месяц, а немецкие войска, вторгшиеся в Советский Союз в 1941 году, продвинулись почти до Москвы всего за один сезон. Но в обоих случаях успех атакующей стороны был обусловлен неглубокой, плохо подготовленной линией обороны и тем, что слишком много сил защитников было брошено вперед, где их можно было быстро разбить. В ходе своей операции "Кобра" в Нормандии в 1944 году американцы прорвали нетипично неглубокую немецкую передовую оборону. Во время войны 1967 года израильское наступление прорвало оборону Египта на Синае мене чем за шесть дней, однако это стало возможным благодаря плохой военной подготовке египтян и их слабой мотивации.

В рамках операции "Буря в пустыне" американцы отвоевали Кувейт всего за 100 часов, но причиной тому стали фатально слабые позиции иракцев и плохая подготовка иракских солдат.

К 2023 году русские сумели развернуть традиционную глубоко эшелонированную оборону. Эти оборонительные рубежи были укомплектованы личным составом, готовым сражаться. Действия России в 2022 году убедили многих в том, что в 2023 году русские будут демонстрировать некомпетентность и трусость. Но последние извлекли достаточно уроков, чтобы в 2023 году превратиться в гораздо более сложную цель. Возможно, атакующие войска, обладающие навыками и подготовкой уровня ВС США, могли бы осуществить прорыв, как полагают те, кто склонен делать упор на подготовке солдат и качестве оперативных решений. Но, чтобы прорвать такие оборонительные рубежи, требуется очень значительное преимущество в навыках и мотивации. В 2023 году такого преимущества у Украины не было, и сейчас неясно даже то, сумели бы американские войска — со всеми присущими им навыками и умениями — выполнить столь сложную задачу или нет.

Качество и количество

Устойчивость глубокой, заблаговременно подготовленной линии обороны всерьез затруднит стоящую перед Украиной задачу по достижению решающего прорыва в ближайшее время. Опыт последних ста лет показывает, что для этого необходимы условия, которых в настоящий момент у Украины попросту нет. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что военный конфликт уже зашел в тупик, и добавил, что только новые технологии дадут украинцам возможность осуществить прорыв. Что касается первой части его высказывания, то он прав, а вот со вторым пунктом он, вероятно, заблуждается. В наземной войне редко можно встретить оружие, которое действительно может обеспечить победу. Сложность контрнаступления в 2023 году не была результатом появления какой-то радикально новой технологии, и вряд ли какие-то радикально новые технологии позволят компенсировать его провал. Умение противника адаптироваться и повсеместное распространение эффективных укрытий на земле ограничивают способность нового оружия пробивать надежную оборону — а оборона России сейчас невероятно крепка. Прогноз для Украины в значительной мере зависит от дальнейшей помощи Запада, но, даже если Киев будет регулярно получать эту поддержку, конфликт, скорее всего, превратится в долгое противостояние на истощение — если только русские внезапно не устанут продолжать боевые действия или если в Москве не случится государственный переворот. То есть успех Украины потребует огромных запасов терпения в долгом и тяжелом конфликте — как со стороны Киева, так и со стороны его западных союзников.

Что это может означать для будущего войн в более широком смысле? Наступательные маневры не остались в прошлом. Но они всегда были сопряжены с множеством трудностей. Обычно для их успеха нужно, чтобы позиции защитников оказались слабыми, а нападающая сторона была хорошо подготовлена. Порой такое случается: так было в 1940, 1967 и 1991 годах и, вероятно, произойдет снова когда-нибудь и где-нибудь. Но противника невозможно сделать слабым по щучьему велению. И чтобы воспользоваться уязвимыми местами противника, требуются дорогостоящая техника, обучение и соответствующая подготовка офицерского состава. Отдача может оказаться очень щедрой, если все эти факторы сойдутся в одной точке: Германия завоевала Францию за месяц, Израиль победил Египет за шесть дней, а Соединенные Штаты отвоевали Кувейт за 100 часов. Но условия не всегда подходящие.

Эта тенденция ставит Соединенные Штаты перед дилеммой. Американские вооруженные силы долгое время отдавали предпочтение качеству, а не количеству. В результате сложилась армия, обладающая нужными навыками и техникой для эффективного использования возможностей для наступления, когда те появляются, как это случилось в Кувейте в 1991 году. Но, если условия оказываются неподходящими и конфликт перерастает в войну на истощение, современная американская армия не готова выдерживать такие потери, которыми он может обернуться. В 1991 году Соединенные Штаты потеряли менее 800 человек, а за все 20 лет их пребывания в Афганистане число погибших там солдат едва превысило 23 тысячи. Между тем за два года боевых действий Украина потеряла не менее 170 тысяч человек. С 1980 года Соединенные Штаты выпустили около 10 тысяч танков "Абрамс", но Украина уже потеряла более тысячи танков. В настоящее время Америка начинает наращивать объемы производства оружия (в первую очередь боеприпасов). Но производство дорогостоящего оружия в количествах, необходимых для поддержания военных усилий Украины, окажется исключительно затратным предприятием. И как можно пополнять ряды армии опытными, хорошо подготовленными военными с учетом огромных потерь украинской стороны?

Если качество может гарантировать быстрые и решительные победы, тогда традиционный подход Соединенных Штатов разумен. Но, если урок контрнаступления ВСУ в 2023 году заключается в том, что глубоко эшелонированные линии обороны служат надежной защитой — какой они были на протяжении всего последнего столетия, — тогда одного только качества может не хватить для достижения быстрых и решительных прорывов, на которые американские военные стратеги привыкли рассчитывать. Качество необходимо для того, чтобы создавать удобные возможности, но его одного может оказаться недостаточно для успеха. Если это так, Соединенным Штатам, вероятно, следует переосмыслить баланс качества и количества в мире, где благоприятные условия порой возникают, но где гарантировать их появление попросту невозможно.

Автор: Стивен Биддл (Stephen Biddle)