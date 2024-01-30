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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?

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«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?.
Источник изображения: belvpo.com

Запад особо не скрывает, что активно снабжает украинцев разведданными о передвижениях российских войск и расположении объектов в Крыму. Необходимо отметить, что над зоной СВО квазиодновременно ведут разведку 110 иностранных спутников из которых 70 американских, а остальные – союзников. Кроме того, задействованы спутники двойного назначения NASA и Европейского космического агентства.

«Шапказакидательские источники» отмечают, что российские военные успешно нейтрализуют их новейшими противоспутниковыми системами.

В свою очередь, американская дезинформационная машина начала распространять информацию, что в случае вооруженного конфликта спутники-шпионы станут «жирными целями». Если вывести их из строя, это «оглушит и ослепит» вооруженные силы США.

Возникает вопрос – «А есть чем эти «жирные цели» поражать?»

По имеющейся информации, спутниковая группировка США составляет порядка 1400 космических аппаратов (без учета 2400 спутников Starlink). У Китая второе место – около 350. У России орбитальная группировка – более 150 спутников различного назначения.

Не так давно издание Naval News сообщило, что спутник Sentinel 1 SAR Европейского космического агентства, который работал в интересах киевского режима, был «ослеплен» над Крымом. Необходимо отметить, что это спутник так называемого «двойного» назначения, который работает в стандартном C-диапазоне частот. При этом, информации о поражении военных спутниковых не поступало.

В свою очередь, в ВС РФ есть комплекс РЭБ, который может применяться для глушения спутников, находящихся на геостационарной орбите Земли. Кроме того, еще в 2021 году Россия продемонстрировала свои возможности, проведя испытания новой противоспутниковой системы «Нудоль» и сбив старый спутник-разведчик «Целина-Д» на орбите высотой в 500–550 километров. Ранее в 2009 году были возобновлены работы по авиационному противоспутниковому комплексу «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д. Однако, в украинском конфликте данные системы почему-то не применяются, а спутниковая система разведки противника продолжает функционировать без сбоев.

Вместе с тем, США активно проводят учения в космосе. Стало известно, что в ходе учений была осуществлена попытка вывести космический аппарат X-37B за пределы геостационарной орбиты Земли (35 786 км над уровнем моря), которая успешно завершилась.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

  • враг ведет дезинформацию и активно осваивает космическое пространство на высоких орбитах;
  • системы РЭБ и средства поражения спутниковых систем в ВС РФ есть, но их количество ограничено. Даже, если учесть факт «ослепления» спутника Sentinel 1 SAR над Украиной российским комплексом РЭБ, то этот случай единичный. Поэтому, мгновенно решить задачу по нарушению функционирования спутниковой космической группировки противника не представляется возможным в текущих реалиях – либо это связанно с отсутствием политической воли, либо с отсутствием средств поражения;
  • США выбрали Космос одним из стратегических направлении, в котором собираются доминировать и борьба уже началась.

Павел Ковалев

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
X-37
А-235
МиГ-31
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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